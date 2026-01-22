Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал россиян соблюдать меры предосторожности в Иране
15:11 22.01.2026
МИД призвал россиян соблюдать меры предосторожности в Иране
МИД призвал россиян соблюдать меры предосторожности в Иране - РИА Новости, 22.01.2026
МИД призвал россиян соблюдать меры предосторожности в Иране
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиянам. которые находятся в Иране, следует соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от... РИА Новости, 22.01.2026
в мире
иран
россия
мария захарова
иран
россия
в мире, иран, россия, мария захарова
В мире, Иран, Россия, Мария Захарова
МИД призвал россиян соблюдать меры предосторожности в Иране

Захарова призвала россиян соблюдать меры предосторожности в Иране

Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиянам. которые находятся в Иране, следует соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от фотосъемки, видеосъемки военных и правительственных объектов.
"Рекомендации к нашим соотечественникам, которые находятся в Исламской Республике Иран, прежние: соблюдать разумные меры предосторожности, воздерживаться от осуществления фото- и видеосъёмки военных, правительственных объектов, неукоснительно выполнять требования местных правоохранительных органов и спецслужб", - сказала она в ходе брифинга.
Она отметила, что МИД России просит граждан РФ, которые запланировали поездку в Иран с различными целями, отложить поездку в страну до полной нормализации обстановки.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В тот же день в стране перестал работать интернет.
Церемония прощания с сотрудниками сил безопасности, погибшими во время протестов в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Осталось несколько дней". Что США приготовили для Ирана
17 января, 08:00
 
В мире, Иран, Россия, Мария Захарова
 
 
