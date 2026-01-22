https://ria.ru/20260122/zaharova-2069600511.html
МИД призвал россиян соблюдать меры предосторожности в Иране
Захарова призвала россиян соблюдать меры предосторожности в Иране
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиянам. которые находятся в Иране, следует
соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от фотосъемки, видеосъемки военных и правительственных объектов.
"Рекомендации к нашим соотечественникам, которые находятся в Исламской Республике Иран, прежние: соблюдать разумные меры предосторожности, воздерживаться от осуществления фото- и видеосъёмки военных, правительственных объектов, неукоснительно выполнять требования местных правоохранительных органов и спецслужб", - сказала она в ходе брифинга.
Она отметила, что МИД России просит граждан РФ
, которые запланировали поездку в Иран
с различными целями, отложить поездку в страну до полной нормализации обстановки.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В тот же день в стране перестал работать интернет.