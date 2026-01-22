МИД призвал россиян соблюдать меры предосторожности в Иране

"Рекомендации к нашим соотечественникам, которые находятся в Исламской Республике Иран, прежние: соблюдать разумные меры предосторожности, воздерживаться от осуществления фото- и видеосъёмки военных, правительственных объектов, неукоснительно выполнять требования местных правоохранительных органов и спецслужб", - сказала она в ходе брифинга.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В тот же день в стране перестал работать интернет.