22.01.2026
15:06 22.01.2026
Захарова рассказала о работе российских загранучреждений в Иране
Захарова рассказала о работе российских загранучреждений в Иране

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские загранучреждения в Иране продолжают работать в штатном режиме, хоть выполнение некоторых консульских функций осложнено нестабильным интернет-соединением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме, хотя выполнение отдельных консульских функций затруднено отсутствием стабильного интернет-соединения", - заявила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В тот же день в стране перестал работать интернет.
Участники акции протеста в Мешхеде, Иран - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
ЕС использует Иран для отвлечения населения от Гренландии, заявила Захарова
