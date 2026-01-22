https://ria.ru/20260122/zaharova-2069599147.html
Захарова рассказала о работе российских загранучреждений в Иране
Захарова рассказала о работе российских загранучреждений в Иране - РИА Новости, 22.01.2026
Захарова рассказала о работе российских загранучреждений в Иране
Российские загранучреждения в Иране продолжают работать в штатном режиме, хоть выполнение некоторых консульских функций осложнено нестабильным... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:06:00+03:00
2026-01-22T15:06:00+03:00
2026-01-22T15:06:00+03:00
в мире
иран
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:463:2818:2048_1920x0_80_0_0_4b29bbc4693b169acf9582a4a0378b4a.jpg
https://ria.ru/20260114/chinovniki-2067737016.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_b0c9b8fcaa32609f87605dde3e869b46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Иран, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова рассказала о работе российских загранучреждений в Иране
Захарова: российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме