Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки свыше 145 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2026
