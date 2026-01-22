США намерены сменить власть на Кубе, пишут СМИ

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа ищет людей в правительстве Кубы, чтобы сместить власти в Гаване до конца 2026 года, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"Воодушевленная американским свержением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, администрация Трампа ищет приближенных к кубинскому правительству лиц, которые могли бы помочь со свержением коммунистического режима к концу года, сообщили источники, знакомые с ситуацией", — говорится в статье.
В начале января Госдепартамент объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона. До этого президент Дональд Трамп призвал не забывать о доктрине Монро, которая провозглашает американский континент зоной, закрытой для вмешательства других держав.
