США намерены сменить власть на Кубе, пишут СМИ
05:29 22.01.2026 (обновлено: 05:52 22.01.2026)
США намерены сменить власть на Кубе, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа ищет людей в правительстве Кубы, чтобы сместить власти в Гаване до конца 2026 года, пишет газета Wall Street... РИА Новости, 22.01.2026
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа ищет людей в правительстве Кубы, чтобы сместить власти в Гаване до конца 2026 года, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
«
"Воодушевленная американским свержением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, администрация Трампа ищет приближенных к кубинскому правительству лиц, которые могли бы помочь со свержением коммунистического режима к концу года, сообщили источники, знакомые с ситуацией", — говорится в статье.
В начале января Госдепартамент объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона. До этого президент Дональд Трамп призвал не забывать о доктрине Монро, которая провозглашает американский континент зоной, закрытой для вмешательства других держав.
После военной операции в Венесуэле американский лидер выступал с угрозами в адрес Кубы. При этом он пригрозил, что Гавана больше не сможет получать нефть из южноамериканской страны в качестве компенсации за услуги в сфере безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Нефтяное лобби толкает Трампа к пропасти
13 января, 08:00
 
