Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото

Россиян в 2026 году ждут пять длинных выходных

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Россиян в 2026 году ожидают пять длительных выходных, граждане будут отдыхать по три дня, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

"Нас ждут пять раз по 3 выходных подряд: с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня", - сообщил Балынин

Эксперт отметил, что 4 ноября (среда) в этом году станет выходным днем. Следующие новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2026 года (четверг) и, вероятно, продлятся до 10 января 2027 года (воскресенье). Таким образом, общая продолжительность будущих новогодних каникул может составить 11 дней.