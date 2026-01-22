Совет мира дополнительно разделил Европу, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 22 янв – РИА Новости. Инициатива президента США "Совет мира" дополнительно разделила Европу, большинство стран-членов Евросоюза пока воздержались от участия, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Совет мира", прежде всего, дополнительно разделил Европу, и страны ЕС в основном или не участвуют, или еще не высказались об этом… Некоторые говорят, что это параллельный орган относительно ООН, я в этом не уверен и не думаю, что это возможно. КНР только констатировала, что получила приглашение, Франция, Великобритания, ФРГ не участвуют. Посмотрим, и каковы задачи этого совета", - сказал Вучич сербским журналистам на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович сообщил в четверг, что официальный Загреб рассматривает приглашение американского президента Дональда Трампа вступить в "Совет мира". "Президент" самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи в среду сообщила о принятии приглашения Трампа вступить в "Совет мира". Премьер Албании Эди Рама также заявил, что принимает приглашение американского лидера стать членом новой организации.