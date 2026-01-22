Выдачи кредитных карт в России в 2026 году сократятся, считают в ВТБ

Они отмечают, что рост выдачи кредитных карт в декабре 2025 года, связанный с предновогодними тратами, не смог переломить общую тенденцию года. Основными причинами замедления рынка стали регуляторные ограничения, эффект от "периода охлаждения" и более взвешенный подход банков к оценке заемщиков и их кредитной нагрузке. Эти же факторы объясняют сокращение среднего лимита по картам.