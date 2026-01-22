Рейтинг@Mail.ru
Друг Сырского допустил колоссальные потери среди личного состава ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:55 22.01.2026
Друг Сырского допустил колоссальные потери среди личного состава ВСУ
Друг Сырского допустил колоссальные потери среди личного состава ВСУ - РИА Новости, 22.01.2026
Друг Сырского допустил колоссальные потери среди личного состава ВСУ
Друг главкома ВСУ Александра Сырского генерал Михаил Сидоренко допустил колоссальные потери среди вверенного ему личного состава, массовые случаи самовольного... РИА Новости, 22.01.2026
специальная военная операция на украине
александр сырский
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Друг Сырского допустил колоссальные потери среди личного состава ВСУ

РИА Новости: друг Сырского Сидоренко допустил колоссальные потери бойцов ВСУ

Украинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Друг главкома ВСУ Александра Сырского генерал Михаил Сидоренко допустил колоссальные потери среди вверенного ему личного состава, массовые случаи самовольного оставления части и рекордное число пропавших без вести, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Рассмотрим же его достижения: утрачены огромные территории в Запорожской области, колоссальные потери среди личного состава, массовые случаи самовольного оставления части, количество без вести пропавших бьет все рекорды", - сказал собеседник агентства.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
На Западе считают штурмовые войска ВСУ элитой на бумаге, заявили силовики
18 января, 21:45
Сидоренко также ввел запрет на эвакуацию раненых и погибших, из-за его действий полностью уничтожены четыре бригады ВСУ.
"Это далеко не все "достижения" друга Сырского. Однако, главком не унывает и заявляет о готовности ВСУ идти в новый "контрнаступ", - отметил представитель силовых структур.
В войсках Сырского не любят за большие потери ВСУ и называют "мясником" и "генералом 200".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
