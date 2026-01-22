МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Друг главкома ВСУ Александра Сырского генерал Михаил Сидоренко допустил колоссальные потери среди вверенного ему личного состава, массовые случаи самовольного оставления части и рекордное число пропавших без вести, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

В войсках Сырского не любят за большие потери ВСУ и называют "мясником" и "генералом 200".