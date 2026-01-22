МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Друг главкома ВСУ Александра Сырского генерал Михаил Сидоренко допустил колоссальные потери среди вверенного ему личного состава, массовые случаи самовольного оставления части и рекордное число пропавших без вести, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Рассмотрим же его достижения: утрачены огромные территории в Запорожской области, колоссальные потери среди личного состава, массовые случаи самовольного оставления части, количество без вести пропавших бьет все рекорды", - сказал собеседник агентства.
Сидоренко также ввел запрет на эвакуацию раненых и погибших, из-за его действий полностью уничтожены четыре бригады ВСУ.
"Это далеко не все "достижения" друга Сырского. Однако, главком не унывает и заявляет о готовности ВСУ идти в новый "контрнаступ", - отметил представитель силовых структур.
В войсках Сырского не любят за большие потери ВСУ и называют "мясником" и "генералом 200".
