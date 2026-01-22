Рейтинг@Mail.ru
Замкомбата 158-й бригады ВСУ систематически пытал подчиненных
Специальная военная операция на Украине
 
21:54 22.01.2026
Замкомбата 158-й бригады ВСУ систематически пытал подчиненных
Замкомбата 158-й бригады ВСУ систематически пытал подчиненных
Заместитель командира батальона 158-й бригады ВСУ систематически издевался над подчиненными: пытал и стрелял им в ноги, а после оформлял все как "самострел"
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Замкомбата 158-й бригады ВСУ систематически пытал подчиненных

РИА Новости: замкомбата 158-й бригады ВСУ систематически пытал подчиненных

© AP Photo / LibkosУкраинские военные под Марьинкой
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Libkos
Украинские военные под Марьинкой. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Заместитель командира батальона 158-й бригады ВСУ систематически издевался над подчиненными: пытал и стрелял им в ноги, а после оформлял все как "самострел", однако к ответственности его решили привлечь только после драки с другим замкомбата, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Заместитель командира батальона 158-й отдельной механизированной бригады угрожал и пытал подчиненных солдат. Он систематически издевался над подчиненными и применял к ним жестокое насилие", - сказал собеседник агентства.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ на северском направлении
Вчера, 15:58
Издевательства он начал после того, как двое военнослужащих записали разговор с командиром, в ходе которого тот угрожал им расстрелом, если они откажутся выполнять приказ. Один из военнослужащих, по его словам, опубликовал эту запись в соцсетях, после чего замкомбата начал целенаправленно преследовать авторов записи.
"С целью заставить их удалить публикацию и публично извиниться он построил двух пострадавших, достал табельный пистолет и произвел пять выстрелов под ногами и над головами, имитируя расстрел", - сказал представитель силовых структур.
После этого он "жестоко избил солдат шлемом, нанося удары по голове и туловищу", отчего у одного из них разорвался мениск, добавил он.
Затем замкомбата расстрелял их телефон с записью и прицельно выстрелил в стопу одного из солдат, а чтобы скрыть произошедшее, дал указание оформить нанесенные им увечья как "самострел", рассказал собеседник агентства.
"Кроме того, имея рабочий конфликт с другим заместителем командира батальона, перед служебным совещанием обвиняемый ударил его в голову. Однако пострадавший имел связи в ГБР и военной полиции", - сказал он.
Представитель силовых структур подчеркнул, что только после этого инцидента в отношении замкомбата 158-й бригады возбудили уголовное дело.
"Офицеру инкриминируют пытки, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и превышение власти военным должностным лицом. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы", - сказал он.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки
Вчера, 12:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
