ВСУ нанесли 39 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за день нанесли по Херсонской области 39 ударов из ствольной артиллерии, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных...
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
вооруженные силы украины
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
ВСУ нанесли 39 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 39 ударов из ствольной артиллерии по Херсонской области за сутки