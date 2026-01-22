Рейтинг@Mail.ru
Российские силовики сообщили о больших потерях среди контрактников ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:24 22.01.2026 (обновлено: 10:29 22.01.2026)
Российские силовики сообщили о больших потерях среди контрактников ВСУ
Российские силовики сообщили о больших потерях среди контрактников ВСУ
Молодые украинские контрактники несут большие потери в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 22.01.2026
Российские силовики сообщили о больших потерях среди контрактников ВСУ

РИА Новости: контрактники ВСУ несут большие потери в Сумской области

© AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Молодые украинские контрактники несут большие потери в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«

"На передовых позициях ВСУ в Сумской области украинское командование все чаще задействуют военнослужащих, подписавших контракт по "программе 18-24". Среди них подтверждаются большие потери", — рассказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Пенсионера и его внука застрелили при попытке мобилизации под Херсоном
17 декабря 2025, 05:51
Прошлой весной киевский режим объявил о начале приема на контрактную службу мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. В обмен им обещали высокие зарплаты, преференции при получении образования и другие льготы.
Как отмечало украинское издание "Судебно-юридическая газета", инициатива Владимира Зеленского подразумевает службу молодых людей только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Зеленский может снизить возраст мобилизации в феврале, считают в Раде
26 декабря 2025, 22:25
В то же время западные СМИ писали, что программа по набору новобранцев в ВСУ по контракту провалилась. По данным WSJ, по ней удалось призвать незначительное число молодых людей. Журналисты в том числе указывали на долгий бюрократический процесс по оформлению военных.
Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков заявлял, что Киеву придется начать мобилизацию 18-летних, поскольку не хватит добровольцев и тех, кого, согласно действующим нормам законодательства, набирают с 25 лет.
Полиция и ТЦК перекрыли улицу Тепловозную в Киеве для проверки документов у всех водителей - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Принудительную мобилизацию в Одессе стали проводить вместе с цыганами
14 декабря 2025, 03:05
 
