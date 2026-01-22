"На передовых позициях ВСУ в Сумской области украинское командование все чаще задействуют военнослужащих, подписавших контракт по "программе 18-24". Среди них подтверждаются большие потери", — рассказал собеседник агентства.

Прошлой весной киевский режим объявил о начале приема на контрактную службу мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. В обмен им обещали высокие зарплаты, преференции при получении образования и другие льготы.