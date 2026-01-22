МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Молодые украинские контрактники несут большие потери в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"На передовых позициях ВСУ в Сумской области украинское командование все чаще задействуют военнослужащих, подписавших контракт по "программе 18-24". Среди них подтверждаются большие потери", — рассказал собеседник агентства.
Прошлой весной киевский режим объявил о начале приема на контрактную службу мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. В обмен им обещали высокие зарплаты, преференции при получении образования и другие льготы.
Как отмечало украинское издание "Судебно-юридическая газета", инициатива Владимира Зеленского подразумевает службу молодых людей только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта.
В то же время западные СМИ писали, что программа по набору новобранцев в ВСУ по контракту провалилась. По данным WSJ, по ней удалось призвать незначительное число молодых людей. Журналисты в том числе указывали на долгий бюрократический процесс по оформлению военных.
Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков заявлял, что Киеву придется начать мобилизацию 18-летних, поскольку не хватит добровольцев и тех, кого, согласно действующим нормам законодательства, набирают с 25 лет.
