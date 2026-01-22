Рейтинг@Mail.ru
ВСУ вызывают на передовую боевиков из госпиталей
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:23 22.01.2026
ВСУ вызывают на передовую боевиков из госпиталей
ВСУ вызывают на передовую боевиков из госпиталей
Из страха потерять боевые позиции в районе населенного пункта Хатнее Харьковской области командование ВСУ спешно отзывает боевиков из отпусков и выписывает из... РИА Новости, 22.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
украина
в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ вызывают на передовую боевиков из госпиталей

РИА Новости: ВСУ отзывает боевиков из отпусков из-за боязни потерять позиции

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Из страха потерять боевые позиции в районе населенного пункта Хатнее Харьковской области командование ВСУ спешно отзывает боевиков из отпусков и выписывает из госпиталей недолеченных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Для недопущения утраты позиций командование ВСУ в срочном порядке усиливает позиции военнослужащими 1-го погранотряда государственной пограничной службы Украины... Личный состав вызывают из отпусков и выписывают из полевых госпиталей, не завершив курс реабилитации", - сказал собеседник агентства.
