ВСУ вызывают на передовую боевиков из госпиталей
ВСУ вызывают на передовую боевиков из госпиталей
Из страха потерять боевые позиции в районе населенного пункта Хатнее Харьковской области командование ВСУ спешно отзывает боевиков из отпусков и выписывает из... РИА Новости, 22.01.2026
ВСУ вызывают на передовую боевиков из госпиталей
РИА Новости: ВСУ отзывает боевиков из отпусков из-за боязни потерять позиции