Беженец из Красноармейска рассказал, что ВСУ размещали гаубицы во дворах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:26 22.01.2026
Беженец из Красноармейска рассказал, что ВСУ размещали гаубицы во дворах
Беженец из Красноармейска рассказал, что ВСУ размещали гаубицы во дворах - РИА Новости, 22.01.2026
Беженец из Красноармейска рассказал, что ВСУ размещали гаубицы во дворах
Украинские военные размещали артиллерийские установки во дворах частных домов в Красноармейске, рассказал РИА Новости беженец из Красноармейска Владимир... РИА Новости, 22.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
россия
донецкая народная республика
владимир путин
безопасность, красноармейск, россия, донецкая народная республика, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
Беженец из Красноармейска рассказал, что ВСУ размещали гаубицы во дворах

РИА Новости: ВСУ размещали гаубицы во дворах частных домов в Красноармейске

Военнослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР
Военнослужащий группировки войск Центр в Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 янв – РИА Новости. Украинские военные размещали артиллерийские установки во дворах частных домов в Красноармейске, рассказал РИА Новости беженец из Красноармейска Владимир Головня.
"У нас рядом стояла гаубица через два дома. Метров 30, а гаубица чуть дальше стояла, под орехом. В домах, возле дома", – сказал Головня.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
