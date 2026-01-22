В Кремле проходит встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Кремле проходят переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Глава государства тепло поприветствовал гостей, пожав им руки и сказав, что рад их видеть. Встреча проходит в Представительском кабинете, расположенном в Сенатском дворце. В ней также принимают участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник президента Юрий Ушаков и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Как передавало агентство Bloomberg, Уиткофф и Кушнер хотят затронуть вопрос гарантий безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк
Кортеж специального посланника президента США Стивена Уиткоффа въезжает на территорию Кремля.
Кортеж специального посланника президента США Стивена Уиткоффа въезжает на территорию Кремля.
1 из 2
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк
Кортеж специального посланника президента США Стивена Уиткоффа въезжает на территорию Кремля.
Кортеж специального посланника президента США Стивена Уиткоффа въезжает на территорию Кремля.
2 из 2
Кортеж специального посланника президента США Стивена Уиткоффа въезжает на территорию Кремля.
1 из 2
Кортеж специального посланника президента США Стивена Уиткоффа въезжает на территорию Кремля.
2 из 2
По словам спецпосланника, в переговорах по урегулированию на Украине достигнут значительный прогресс, все свелось к решению одного вопроса.
В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть мирной инициативы Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
Опыт Минска не забыт: Москва вынесла Киеву приговор
21 января, 08:00