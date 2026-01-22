Рейтинг@Mail.ru
В Кремле проходит встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 22.01.2026 (обновлено: 00:03 23.01.2026)
https://ria.ru/20260122/vstrecha-2069717253.html
В Кремле проходит встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером
В Кремле проходит встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости, 23.01.2026
В Кремле проходит встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером
В Кремле проходят переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-22T23:31:00+03:00
2026-01-23T00:03:00+03:00
россия
сша
москва
владимир путин
джаред кушнер
мирный план сша по украине
стив уиткофф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069720077_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06bf7ef9ed449fad2b6bcaccbc8f11f1.jpg
https://ria.ru/20260121/moskva-2069145033.html
россия
сша
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры начала переговоров со Стивеном Уиткоффом в Кремле
С российской стороны во встрече участвуют помощник Президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
2026-01-22T23:31
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069720077_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7969cf3539bf5ec31d5469eaf825b421.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, владимир путин, джаред кушнер, мирный план сша по украине, стив уиткофф, украина, в мире
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине, Стив Уиткофф, Украина, В мире
В Кремле проходит встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

В Москве началась встреча Путина и Уиткоффа

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Кремле проходят переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Глава государства тепло поприветствовал гостей, пожав им руки и сказав, что рад их видеть. Встреча проходит в Представительском кабинете, расположенном в Сенатском дворце. В ней также принимают участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник президента Юрий Ушаков и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Накануне Путин отметил, что американские представители приедут в Москву для продолжения диалога по украинскому урегулированию. Кроме того, он планирует обсудить с ними взнос средств в Совет мира по Газе из замороженных в США российских активов.
Как передавало агентство Bloomberg, Уиткофф и Кушнер хотят затронуть вопрос гарантий безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Кортеж специального посланника президента США Стивена Уиткоффа въезжает на территорию Кремля.

Спецпосланник Уиткофф прибыл в Москву

Кортеж специального посланника президента США Стивена Уиткоффа въезжает на территорию Кремля.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Кортеж специального посланника президента США Стивена Уиткоффа въезжает на территорию Кремля.

Спецпосланник Уиткофф прибыл в Москву

Кортеж специального посланника президента США Стивена Уиткоффа въезжает на территорию Кремля.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 2

Кортеж специального посланника президента США Стивена Уиткоффа въезжает на территорию Кремля.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
1 из 2

Кортеж специального посланника президента США Стивена Уиткоффа въезжает на территорию Кремля.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 2
По словам спецпосланника, в переговорах по урегулированию на Украине достигнут значительный прогресс, все свелось к решению одного вопроса.
В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть мирной инициативы Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Опыт Минска не забыт: Москва вынесла Киеву приговор
21 января, 08:00
 
РоссияСШАМоскваВладимир ПутинДжаред КушнерМирный план США по УкраинеСтив УиткоффУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала