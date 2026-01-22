В Кремле проходит встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

Глава государства тепло поприветствовал гостей, пожав им руки и сказав, что рад их видеть. Встреча проходит в Представительском кабинете, расположенном в Сенатском дворце. В ней также принимают участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник президента Юрий Ушаков и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть мирной инициативы Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.