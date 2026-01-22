Рейтинг@Mail.ru
СМИ: офис Зеленского заявил, что встреча в ОАЭ полностью не подтверждена - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/vstrecha-2069711435.html
СМИ: офис Зеленского заявил, что встреча в ОАЭ полностью не подтверждена
СМИ: офис Зеленского заявил, что встреча в ОАЭ полностью не подтверждена - РИА Новости, 22.01.2026
СМИ: офис Зеленского заявил, что встреча в ОАЭ полностью не подтверждена
Офис Владимира Зеленского заявил, что трехсторонняя встреча в ОАЭ пока полностью не подтверждена и что Украина и США ожидают ответа РФ по поводу участия,... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T22:52:00+03:00
2026-01-22T22:52:00+03:00
в мире
сша
оаэ
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c565d6d47d353ad1bb82388e066ceed6.jpg
https://ria.ru/20260122/orban-2069699422.html
сша
оаэ
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676679_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d512139798950153120dacf8df43426.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оаэ, украина, россия
В мире, США, ОАЭ, Украина, Россия
СМИ: офис Зеленского заявил, что встреча в ОАЭ полностью не подтверждена

FT: офис Зеленского заявил, что встреча в ОАЭ пока полностью не подтверждена

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского заявил, что трехсторонняя встреча в ОАЭ пока полностью не подтверждена и что Украина и США ожидают ответа РФ по поводу участия, сообщает газета Financial Times.
Ранее в четверг Зеленский заявил, что украинская делегация встретится с американской на трехсторонней встрече в ОАЭ в пятницу и субботу. Украинское издание "Страна.ua" отмечало, что Зеленский заявил о трехсторонней встрече США, России и Украины.
"Офис Зеленского разъяснил FT, что трехсторонняя встреча пока не была полностью подтверждена и что украинская и американская стороны ожидают ответа России", - сообщает издание.
При этом газета отмечает, что идею проведения встречи якобы продвигают США.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Орбан сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 20:58
 
В миреСШАОАЭУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала