СМИ: офис Зеленского заявил, что встреча в ОАЭ полностью не подтверждена
СМИ: офис Зеленского заявил, что встреча в ОАЭ полностью не подтверждена - РИА Новости, 22.01.2026
СМИ: офис Зеленского заявил, что встреча в ОАЭ полностью не подтверждена
Офис Владимира Зеленского заявил, что трехсторонняя встреча в ОАЭ пока полностью не подтверждена и что Украина и США ожидают ответа РФ по поводу участия,... РИА Новости, 22.01.2026
в мире
сша
оаэ
украина
россия
FT: офис Зеленского заявил, что встреча в ОАЭ пока полностью не подтверждена