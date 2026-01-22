Рейтинг@Mail.ru
Встреча России, США и Украины может пройти в Абу-Даби, сообщает FT - РИА Новости, 22.01.2026
22:14 22.01.2026
Встреча России, США и Украины может пройти в Абу-Даби, сообщает FT
Встреча России, США и Украины может пройти в Абу-Даби, сообщает FT - РИА Новости, 22.01.2026
Встреча России, США и Украины может пройти в Абу-Даби, сообщает FT
Вероятная встреча делегаций России, США и Украины может пройти в столице ОАЭ городе Абу-Даби, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T22:14:00+03:00
2026-01-22T22:14:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
стив уиткофф
джаред кушнер
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, стив уиткофф, джаред кушнер
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Встреча России, США и Украины может пройти в Абу-Даби, сообщает FT

FT: встреча делегаций России, США и Украины может пройти в Абу-Даби

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вероятная встреча делегаций России, США и Украины может пройти в столице ОАЭ городе Абу-Даби, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Ранее в четверг Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация встретится с американской на трехсторонней встрече в ОАЭ в пятницу и субботу. Украинское издание "Страна.ua" уточняло, что Зеленский заявил о трехстороннней встрече США, России и Украины.
"США настаивают на том, чтобы Россия и Украина встретились в Абу-Даби позднее на этой неделе для трехсторонних переговоров... трехсторонняя встреча, как ожидается, пройдет в пятницу и субботу в столице ОАЭ", - говорится в сообщении газеты.
По информации газеты, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут отправиться в Абу-Даби сразу же после встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным.
