Встреча России, США и Украины может пройти в Абу-Даби, сообщает FT
Встреча России, США и Украины может пройти в Абу-Даби, сообщает FT
Вероятная встреча делегаций России, США и Украины может пройти в столице ОАЭ городе Абу-Даби, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 22.01.2026
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, стив уиткофф, джаред кушнер
Встреча России, США и Украины может пройти в Абу-Даби, сообщает FT
