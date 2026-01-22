Рейтинг@Mail.ru
На Западе сообщили о провале переговоров Трампа и Зеленского - РИА Новости, 22.01.2026
21:34 22.01.2026 (обновлено: 21:56 22.01.2026)
На Западе сообщили о провале переговоров Трампа и Зеленского
Встреча в Давосе с президентом США Дональдом Трампом стала неудачей для Владимира Зеленского, пишет Financial Times. РИА Новости, 22.01.2026
в мире, давос, сша, дональд трамп, politico, мирный план сша по украине
В мире, Давос, США, Дональд Трамп, Politico, Мирный план США по Украине
FT: встреча Трампа и Зеленского в Давосе закончилась без подписания документов

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Встреча в Давосе с президентом США Дональдом Трампом стала неудачей для Владимира Зеленского, пишет Financial Times.
"Документы, относительно которых американские чиновники вели переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны", — говорится в публикации.
Зеленский посвятил свою речь в Давосе обвинениям в адрес Европы
Вчера, 19:52
Отмечается, что стороны не достигли соглашения. По данным издания, это стало ударом для Зеленского.
Газета Politico ранее сообщала, что Зеленский не смог добиться места в графике Трампа в Давосе для проведения двусторонней встречи. Однако, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп анонсировал встречу с Зеленским в среду.
Переговоры прошли в Давосе в четверг, они длились менее часа. При этом Трамп назвал встречу с главой киевского режима хорошей, добавив, что обсуждение мирного процесса продолжается.
Зеленский оскорбил Орбана в своей речи в Давосе
Вчера, 19:10
 
В миреДавосСШАДональд ТрампPoliticoМирный план США по Украине
 
 
