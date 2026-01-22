https://ria.ru/20260122/vstrecha-2069703788.html
На Западе сообщили о провале переговоров Трампа и Зеленского
На Западе сообщили о провале переговоров Трампа и Зеленского - РИА Новости, 22.01.2026
На Западе сообщили о провале переговоров Трампа и Зеленского
Встреча в Давосе с президентом США Дональдом Трампом стала неудачей для Владимира Зеленского, пишет Financial Times. РИА Новости, 22.01.2026
На Западе сообщили о провале переговоров Трампа и Зеленского
FT: встреча Трампа и Зеленского в Давосе закончилась без подписания документов