"Хозяин сказал". Азаров жестко высказался о встрече Зеленского и Трампа
19:14 22.01.2026
"Хозяин сказал". Азаров жестко высказался о встрече Зеленского и Трампа
Экс-премьер Украины Николай Азаров раскритиковал визит Владимира Зеленского в Давос для встречи с президентом США Дональдом Трампом, об этом он написал в... РИА Новости, 22.01.2026
"Хозяин сказал". Азаров жестко высказался о встрече Зеленского и Трампа

Азаров: Зеленский забыл о своих обещаниях после призыва Трампа

© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICEВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров раскритиковал визит Владимира Зеленского в Давос для встречи с президентом США Дональдом Трампом, об этом он написал в Telegram-канале.
"Как только хозяин сказал "к ноге", Зеленский тут же забыл о ремонте энергетических объектов, о восстановлении подачи электроэнергии", — отметил он.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Зеленский оскорбил Орбана в своей речи в Давосе
Вчера, 19:10
Политик напомнил, что Зеленский ранее заявлял, что "выбирает Украину" и не поедет на форум. Кроме того, Азаров подчеркнул, что боевые действия ранее не мешали главе киевского режима "разъезжать по миру".
Газета Politico ранее сообщала, что Зеленский не смог добиться места в графике Трампа в Давосе для проведения двусторонней встречи. Однако, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп анонсировал встречу с Зеленским в среду.
Переговоры прошли в Давосе в четверг, они длились менее часа. При этом Трамп назвал встречу с главой киевского режима хорошей, добавив, что обсуждение мирного процесса продолжается.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Зеленский пренебрег этикетом на встрече с Трампом
Вчера, 18:55
 
