Рейтинг@Mail.ru
Встреча Трампа с Зеленским продлилась менее часа - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 22.01.2026 (обновлено: 17:41 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/vstrecha-2069640924.html
Встреча Трампа с Зеленским продлилась менее часа
Встреча Трампа с Зеленским продлилась менее часа - РИА Новости, 22.01.2026
Встреча Трампа с Зеленским продлилась менее часа
Переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе длились менее часа, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:49:00+03:00
2026-01-22T17:41:00+03:00
в мире
давос
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
мирный план сша по украине
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069655072_88:49:1960:1102_1920x0_80_0_0_21b6ea3f7b8782b9945caca7a765604e.jpg
https://ria.ru/20260121/forum-2069402167.html
https://ria.ru/20260122/uitkoff-2069500675.html
https://ria.ru/20260121/moskva-2069145033.html
давос
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069655072_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_7b779dcfb1f54c0e8bf9f094d7a8fc94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине, стив уиткофф
В мире, Давос, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине, Стив Уиткофф
Встреча Трампа с Зеленским продлилась менее часа

Встреча Трампа с Зеленским в Давосе продлилась менее часа

© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICEВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. 22 января 2026
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. 22 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. 22 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе длились менее часа, пишет "Страна.ua".
«
"Встреча продлилась меньше часа", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
На Украине отметили тревожную деталь в заявлении Трампа о Зеленском
21 января, 18:57
Пресс-конференции после переговоров не будет. При этом Трамп назвал встречу с главой киевского режима хорошей, обсуждение мирного процесса продолжается.
Как писали украинские СМИ, Зеленскому пришлось спешно добираться в Швейцарию на переговоры, которые американский лидер анонсировал накануне. Киев заранее не объявлял, что глава киевского режима собирается в Давос.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Уиткофф рассказал о ходе переговоров по Украине
Вчера, 10:13

Обсуждение мирного плана США

На четверг запланирована встреча спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве. Как сообщало агентство Bloomberg, американская делегация хочет поговорить о гарантиях безопасности Киеву и показать проекты планов по завершению конфликта.
В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть мирной инициативы Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Опыт Минска не забыт: Москва вынесла Киеву приговор
21 января, 08:00
 
В миреДавосУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампМирный план США по УкраинеСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала