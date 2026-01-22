Встреча Трампа с Зеленским продлилась менее часа

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе длились менее часа, пишет "Страна.ua".
«
"Встреча продлилась меньше часа", — говорится в публикации.
Пресс-конференции после переговоров не будет. При этом Трамп назвал встречу с главой киевского режима хорошей, обсуждение мирного процесса продолжается.
Как писали украинские СМИ, Зеленскому пришлось спешно добираться в Швейцарию на переговоры, которые американский лидер анонсировал накануне. Киев заранее не объявлял, что глава киевского режима собирается в Давос.
Обсуждение мирного плана США
На четверг запланирована встреча спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве. Как сообщало агентство Bloomberg, американская делегация хочет поговорить о гарантиях безопасности Киеву и показать проекты планов по завершению конфликта.
В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть мирной инициативы Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
