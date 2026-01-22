Рейтинг@Mail.ru
Встреча Трампа с Зеленским длилась около часа, пишет Reuters
16:35 22.01.2026 (обновлено: 17:42 22.01.2026)
Встреча Трампа с Зеленским длилась около часа, пишет Reuters
Встреча Трампа с Зеленским длилась около часа, пишет Reuters
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая прошла в четверг в швейцарском Давосе, длилась примерно час, сообщает агентство Рейтер со
в мире, сша, давос, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Давос, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Встреча Трампа с Зеленским длилась около часа, пишет Reuters

Reuters: встреча Трампа и Зеленского в Давосе длилась примерно час

© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICEВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. 22 января 2026
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. 22 января 2026
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. 22 января 2026
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая прошла в четверг в швейцарском Давосе, длилась примерно час, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник из Белого дома.
Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что переговоры Зеленского и Трампа завершились.
"Встреча Трампа и Зеленского длилась примерно час ", - передает агентство со ссылкой на источник из Белого дома.
Трамп назвал прошедшую встречу с Зеленским хорошей
В миреСШАДавосВладимир ЗеленскийДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
