Встреча Трампа с Зеленским длилась около часа, пишет Reuters
Встреча Трампа с Зеленским длилась около часа, пишет Reuters - РИА Новости, 22.01.2026
Встреча Трампа с Зеленским длилась около часа, пишет Reuters
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая прошла в четверг в швейцарском Давосе, длилась примерно час, сообщает агентство Рейтер со РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:35:00+03:00
2026-01-22T16:35:00+03:00
2026-01-22T17:42:00+03:00
Встреча Трампа с Зеленским длилась около часа, пишет Reuters
Reuters: встреча Трампа и Зеленского в Давосе длилась примерно час