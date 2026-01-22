Президент России Владимир Путин проводит переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зять американского лидера Джаредом Кушнером по вопросам мирного урегулирования на Украине.
Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером. Прямая трансляция
Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером. Прямая трансляция - РИА Новости, 22.01.2026
Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зять американского лидера Джаредом Кушнером по вопросам мирного урегулирования на Украине. 22.01.2026
владимир путин
LIVE: Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле
LIVE: Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле
Владимир Путин
Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зять американского лидера Джаредом Кушнером по вопросам мирного урегулирования на Украине.
