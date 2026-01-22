https://ria.ru/20260122/vs-2069619600.html
ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ на северском направлении
ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ на северском направлении - РИА Новости, 22.01.2026
ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ на северском направлении
Расчёты беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Северский Донец в районе населённого пункта Николаевка,... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
россия
ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ на северском направлении
ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ в районе Николаевки