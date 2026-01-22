Экс-депутат Вороновский лоббировал назначение задержанного Переверзева

В правоохранительных органах агентству сообщили, что министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев задержан по делу о мошенничестве на госконтрактах на обслуживание дорог. Накануне у него прошли обыски. Также задержаны два его заместителя по подозрению в хищении средств по госконтрактам. Все трое впоследствии были арестованы.