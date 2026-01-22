Экс-депутат Вороновский лоббировал назначение задержанного Переверзева

КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Назначение задержанного министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева на пост пролоббировал экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский, следует из исковых материалов в распоряжении РИА Новости.
"В 2021 году Вороновский А.В. был избран депутатом Государственной думы от Краснодарского края и включен в состав комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, что позволило ему пролоббировать назначение подконтрольного Переверзева А.Л. на пост министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края", - следует из документов в распоряжении агентства.
В правоохранительных органах агентству сообщили, что министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев задержан по делу о мошенничестве на госконтрактах на обслуживание дорог. Накануне у него прошли обыски. Также задержаны два его заместителя по подозрению в хищении средств по госконтрактам. Все трое впоследствии были арестованы.
Переверзев числится ответчиком по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к Вороновскому, следует из картотеки Центрального райсуда в Сочи. Также в числе ответчиков проходят его заместители Александр Дашук, Алексей Смаглюк и Юрий Савенко.
Генпрокуратура РФ подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов экс-депутата Госдумы Вороновского, а также депутата Госдумы Андрея Дорошенко и депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Иск поступил в Центральный районный суд в Сочи.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, будучи замгубернатора Краснодарского края, предположительно, получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.
В конце октября 2025 года Вороновский был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки. Госдума 2 декабря на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия депутата. На следующий день Басманный суд Москвы его арестовал.