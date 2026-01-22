Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Вороновский лоббировал назначение задержанного Переверзева - РИА Новости, 22.01.2026
10:51 22.01.2026
Экс-депутат Вороновский лоббировал назначение задержанного Переверзева
Экс-депутат Вороновский лоббировал назначение задержанного Переверзева - РИА Новости, 22.01.2026
Экс-депутат Вороновский лоббировал назначение задержанного Переверзева
Назначение задержанного министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева на пост пролоббировал экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский, следует из... РИА Новости, 22.01.2026
краснодарский край
сочи
россия
анатолий вороновский
госдума рф
генеральная прокуратура рф
происшествия
краснодарский край
сочи
россия
краснодарский край, сочи, россия, анатолий вороновский, госдума рф, генеральная прокуратура рф, происшествия
Краснодарский край, Сочи, Россия, Анатолий Вороновский, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Экс-депутат Вороновский лоббировал назначение задержанного Переверзева

РИА Новости: Вороновский лоббировал назначение Переверзева на министра на Кубани

КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Назначение задержанного министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева на пост пролоббировал экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский, следует из исковых материалов в распоряжении РИА Новости.
"В 2021 году Вороновский А.В. был избран депутатом Государственной думы от Краснодарского края и включен в состав комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, что позволило ему пролоббировать назначение подконтрольного Переверзева А.Л. на пост министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края", - следует из документов в распоряжении агентства.
В правоохранительных органах агентству сообщили, что министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев задержан по делу о мошенничестве на госконтрактах на обслуживание дорог. Накануне у него прошли обыски. Также задержаны два его заместителя по подозрению в хищении средств по госконтрактам. Все трое впоследствии были арестованы.
Переверзев числится ответчиком по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к Вороновскому, следует из картотеки Центрального райсуда в Сочи. Также в числе ответчиков проходят его заместители Александр Дашук, Алексей Смаглюк и Юрий Савенко.
Генпрокуратура РФ подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов экс-депутата Госдумы Вороновского, а также депутата Госдумы Андрея Дорошенко и депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Иск поступил в Центральный районный суд в Сочи.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, будучи замгубернатора Краснодарского края, предположительно, получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.
В конце октября 2025 года Вороновский был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки. Госдума 2 декабря на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия депутата. На следующий день Басманный суд Москвы его арестовал.
Краснодарский крайСочиРоссияАнатолий ВороновскийГосдума РФГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
