Волонтеры помогают пострадавшим после атаки БПЛА в Адыгее
19:47 22.01.2026
Волонтеры помогают пострадавшим после атаки БПЛА в Адыгее
Волонтеры помогают пострадавшим после атаки БПЛА в Адыгее - РИА Новости, 22.01.2026
Волонтеры помогают пострадавшим после атаки БПЛА в Адыгее
Волонтеры помогают пострадавшим после атаки БПЛА в Адыгее с утра и до позднего вечера: сортируют вещи, раздают продуктовые наборы и вещи, а также разбирают... РИА Новости, 22.01.2026
тахтамукайский район, республика адыгея, мурат кумпилов, происшествия
Тахтамукайский район, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Происшествия
Волонтеры помогают пострадавшим после атаки БПЛА в Адыгее

В Адыгее волонтеры помогают пострадавшим после удара ВСУ

СОЧИ, 22 янв – РИА Новости. Волонтеры помогают пострадавшим после атаки БПЛА в Адыгее с утра и до позднего вечера: сортируют вещи, раздают продуктовые наборы и вещи, а также разбирают завалы в квартирах и на территории ЖК, сообщил глава муниципального образования "Тахтамукайский район" Савв Аскер.
В среду глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. Двадцать один человек остается в ПВР.
Последствия атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В правительстве Адыгеи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ
Вчера, 11:33
"Параллельно с ремонтом домов и расчисткой места ЧС большая работа проводится волонтерским корпусом Тахтамукайского района. Волонтеры сортируют вещи, продукты, воду и другие необходимые предметы. Работа кипит с утра до позднего вечера", - написал глава района в своем Telegram-канале.
Добровольную помощь оказывают депутаты, сотрудники администрации, работники бюджетной сферы и неравнодушные люди, добавляет Аскер.
По словам главы района, волонтеры также разбирают мусор и завалы, выносят поврежденное имущество из квартир перед предстоящими ремонтными работами.
Последствия атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Адыгее при разборе завалов нашли фрагменты человеческого тела
21 января, 19:26
 
Тахтамукайский район, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Происшествия
 
 
