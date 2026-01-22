СОЧИ, 22 янв – РИА Новости. Волонтеры помогают пострадавшим после атаки БПЛА в Адыгее с утра и до позднего вечера: сортируют вещи, раздают продуктовые наборы и вещи, а также разбирают завалы в квартирах и на территории ЖК, сообщил глава муниципального образования "Тахтамукайский район" Савв Аскер.
В среду глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. Двадцать один человек остается в ПВР.
"Параллельно с ремонтом домов и расчисткой места ЧС большая работа проводится волонтерским корпусом Тахтамукайского района. Волонтеры сортируют вещи, продукты, воду и другие необходимые предметы. Работа кипит с утра до позднего вечера", - написал глава района в своем Telegram-канале.
Добровольную помощь оказывают депутаты, сотрудники администрации, работники бюджетной сферы и неравнодушные люди, добавляет Аскер.
По словам главы района, волонтеры также разбирают мусор и завалы, выносят поврежденное имущество из квартир перед предстоящими ремонтными работами.
