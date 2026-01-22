https://ria.ru/20260122/volodin-2069492915.html
Володин ответил на вопрос о защите детей при оказании банковских услуг
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на вопрос о защите детей при оказании банковских услуг
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил
главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на вопрос о защите детей при оказании банковских услуг, рассказав о вступивших в силу законах.
Ранее Мизулина
направила обращение в Госдуму
с предложениями по совершенствованию законодательства в сфере банковского обслуживания несовершеннолетних.
"Поступило обращение от Лиги безопасного интернета
по вопросу банковского обслуживания детей. Понимаю обеспокоенность родителей, которые в настоящее время не могут получить информацию о счетах ребёнка и денежных переводах. Изучали эту тему ранее. В прошлом году вышли на решение", - написал Володин
в своем канале на платформе Max.
Он рассказал, что принят федеральный закон, согласно которому родители или иные законные представители будут получать справки по счетам и вкладам своих детей до наступления 18-летия, и он вступит в силу 1 июля.
"Кроме того, с 1 августа 2025 года запрещено открывать банковские счета несовершеннолетним без согласия родителей", - добавил председатель Госдумы.
Володин отметил, что все эти нормы направлены на защиту детей от действий мошенников и вовлечения их в преступную деятельность. "Благодарю за обратную связь! Всем хорошего дня!", - подытожил он.