Рейтинг@Mail.ru
Володин ответил на вопрос о защите детей при оказании банковских услуг - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/volodin-2069492915.html
Володин ответил на вопрос о защите детей при оказании банковских услуг
Володин ответил на вопрос о защите детей при оказании банковских услуг - РИА Новости, 22.01.2026
Володин ответил на вопрос о защите детей при оказании банковских услуг
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на вопрос о защите детей при оказании банковских услуг,... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T09:36:00+03:00
2026-01-22T09:36:00+03:00
вячеслав володин
екатерина мизулина
госдума рф
лига безопасного интернета
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035468733_0:74:1000:637_1920x0_80_0_0_6ef4e682dd03b857c23e0763c164aa6d.jpg
https://ria.ru/20260122/zhile-2069454429.html
https://ria.ru/20260112/rossiya-2067438124.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035468733_61:0:946:663_1920x0_80_0_0_bb712de1a24fec25310e9aab49e7508d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, екатерина мизулина, госдума рф, лига безопасного интернета
Вячеслав Володин, Екатерина Мизулина, Госдума РФ, Лига безопасного интернета
Володин ответил на вопрос о защите детей при оказании банковских услуг

Володин ответил Мизулиной на вопрос о защите детей при оказании банковских услуг

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на вопрос о защите детей при оказании банковских услуг, рассказав о вступивших в силу законах.
Ранее Мизулина направила обращение в Госдуму с предложениями по совершенствованию законодательства в сфере банковского обслуживания несовершеннолетних.
Ключ в замочной скважине - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Юрист рассказал, как защититься от "схемы Долиной"
Вчера, 01:09
"Поступило обращение от Лиги безопасного интернета по вопросу банковского обслуживания детей. Понимаю обеспокоенность родителей, которые в настоящее время не могут получить информацию о счетах ребёнка и денежных переводах. Изучали эту тему ранее. В прошлом году вышли на решение", - написал Володин в своем канале на платформе Max.
Он рассказал, что принят федеральный закон, согласно которому родители или иные законные представители будут получать справки по счетам и вкладам своих детей до наступления 18-летия, и он вступит в силу 1 июля.
"Кроме того, с 1 августа 2025 года запрещено открывать банковские счета несовершеннолетним без согласия родителей", - добавил председатель Госдумы.
Володин отметил, что все эти нормы направлены на защиту детей от действий мошенников и вовлечения их в преступную деятельность. "Благодарю за обратную связь! Всем хорошего дня!", - подытожил он.
Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Мизулина обратится в РКН с просьбой ограничить ресурсы с темой селфхарма
12 января, 18:49
 
Вячеслав ВолодинЕкатерина МизулинаГосдума РФЛига безопасного интернета
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала