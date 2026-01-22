Володин ответил на вопрос о защите детей при оказании банковских услуг

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на вопрос о защите детей при оказании банковских услуг, рассказав о вступивших в силу законах.

Ранее Мизулина направила обращение в Госдуму с предложениями по совершенствованию законодательства в сфере банковского обслуживания несовершеннолетних.

"Поступило обращение от Лиги безопасного интернета по вопросу банковского обслуживания детей. Понимаю обеспокоенность родителей, которые в настоящее время не могут получить информацию о счетах ребёнка и денежных переводах. Изучали эту тему ранее. В прошлом году вышли на решение", - написал Володин в своем канале на платформе Max.

Он рассказал, что принят федеральный закон, согласно которому родители или иные законные представители будут получать справки по счетам и вкладам своих детей до наступления 18-летия, и он вступит в силу 1 июля.

"Кроме того, с 1 августа 2025 года запрещено открывать банковские счета несовершеннолетним без согласия родителей", - добавил председатель Госдумы.