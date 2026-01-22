Циклон "Гарри" поднял волны в Средиземном море на рекордную высоту

РИМ, 22 янв – РИА Новости. Максимальная высота волны в Средиземном море во время циклона "Гарри" превысила 16 метров, сообщил РИА Новости руководитель Национального центра по защите прибрежной зоны Итальянского института охраны и исследований окружающей среды (ISPRA) Джордано Джорджи.

По словам собеседника агентства, соответствующие данные зафиксировал измерительный буй национального центра, расположенный к югу от Сицилии - на участке моря между итальянской коммуной Портопало-ди-Капо-Пассеро и Мальтой

"Речь идет об экстремальной высоте единичной волны (16 метров - ред.), которые наш прибор записал 20 января в 14.30 (16.30 мск) примерно в 30 морских милях от побережья, когда высота волны оказалась чуть более 16 метров", - заявил Джорджи.

Руководитель ISPRA подчеркнул, что зафиксированное значение превысило предыдущий европейский рекорд, установленный в Испании во время шторма "Глория" в 2020 году, когда максимальная высота волны составила 14,2 метра.

Джордани подчеркнул, что по мере приближения к побережью высота волн снижается, поэтому в случае с циклоном "Гарри" волны, ударившие по берегам Сицилии, оказались на уровне девяти метров.

"Для наших морей это, очевидно, уникальное событие", - подчеркнул специалист.