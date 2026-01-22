https://ria.ru/20260122/volny-2069649853.html
Циклон "Гарри" поднял волны в Средиземном море на рекордную высоту
РИМ, 22 янв – РИА Новости. Максимальная высота волны в Средиземном море во время циклона "Гарри" превысила 16 метров, сообщил РИА Новости руководитель Национального центра по защите прибрежной зоны Итальянского института охраны и исследований окружающей среды (ISPRA) Джордано Джорджи.
По словам собеседника агентства, соответствующие данные зафиксировал измерительный буй национального центра, расположенный к югу от Сицилии
- на участке моря между итальянской коммуной Портопало-ди-Капо-Пассеро и Мальтой
.
"Речь идет об экстремальной высоте единичной волны (16 метров - ред.), которые наш прибор записал 20 января в 14.30 (16.30 мск) примерно в 30 морских милях от побережья, когда высота волны оказалась чуть более 16 метров", - заявил Джорджи.
Руководитель ISPRA подчеркнул, что зафиксированное значение превысило предыдущий европейский рекорд, установленный в Испании
во время шторма "Глория" в 2020 году, когда максимальная высота волны составила 14,2 метра.
Джордани подчеркнул, что по мере приближения к побережью высота волн снижается, поэтому в случае с циклоном "Гарри" волны, ударившие по берегам Сицилии, оказались на уровне девяти метров.
"Для наших морей это, очевидно, уникальное событие", - подчеркнул специалист.
Ливневые дожди в понедельник обрушились на Сицилию, Сардинию
и Калабрию из-за прихода на юг Италии
циклона "Гарри". По сообщению пожарной службы страны, спасатели провели 1650 мероприятий в рамках ликвидаций последствий непогоды. Ущерб от циклона на Сицилии превысил полмиллиарда евро, заявил президент области Ренато Скифани.