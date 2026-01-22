Рейтинг@Mail.ru
Больше всех на транспорте в России зарабатывают водители грузовиков - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 22.01.2026 (обновлено: 03:27 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/voditeli-2069463000.html
Больше всех на транспорте в России зарабатывают водители грузовиков
Больше всех на транспорте в России зарабатывают водители грузовиков - РИА Новости, 22.01.2026
Больше всех на транспорте в России зарабатывают водители грузовиков
Самая высокая средняя медианная зарплата в транспортной отрасли России на сегодня - у водителей большегрузов, причем они же вошли и в число лидеров по темпам... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T03:19:00+03:00
2026-01-22T03:27:00+03:00
россия
superjob
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851935682_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_22ccc99ad3cc2f811a307b593fed4b58.jpg
https://ria.ru/20260118/kurer-2068562372.html
https://ria.ru/20260117/zarplata-2068444747.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851935682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9fed87b5d391b2b7bfc85860f737546.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, superjob, общество
Россия, SuperJob, Общество
Больше всех на транспорте в России зарабатывают водители грузовиков

РИА Новости: водители большегрузов лидируют по зарплате в транспортной отрасли

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкБольшегрузы
Большегрузы - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Большегрузы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Самая высокая средняя медианная зарплата в транспортной отрасли России на сегодня - у водителей большегрузов, причем они же вошли и в число лидеров по темпам роста, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob.
Для этого они проанализировали базу вакансий в ноябре-декабре 2024 и 2025 годов.
Курьер во дворе дома в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Названа средняя зарплата курьеров в России
18 января, 01:36
По данным сервиса, такие специалисты получают на руки в среднем 180 тысяч рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это значение выросло на 13%. На втором месте по размеру средней медианной зарплаты идут водители обычных грузовиков - 170 тысяч и тот же рост в 13%. На третьей строке расположились менеджер по мультимодальным перевозкам и менеджер внешнеэкономической деятельности (ВЭД) - 150 тысяч, рост на 7%.
Также в пятерку лидеров по величине средней медианной зарплаты в транспортной сфере вошел менеджер по морским перевозкам (145 тысяч, рост на 12%), а замыкают ее менеджер по железнодорожным перевозкам и по таможенному оформлению (140 тысяч, рост на 8%).
Рейтинг специалистов в зависимости от максимальной рыночной зарплаты выглядят следующим образом: водитель большегрузного транспорта и менеджер по мультимодальным перевозкам (350 тысяч), водитель грузовика (330 тысяч), менеджер ВЭД, по по морским перевозкам и по железнодорожным перевозкам (300 тысяч), менеджер по таможенному оформлению (260 тысяч).
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Названы сотрудники, у которых вырастут зарплаты в 2026 году в России
17 января, 01:59
 
РоссияSuperJobОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала