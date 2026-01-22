https://ria.ru/20260122/voditeli-2069463000.html
Больше всех на транспорте в России зарабатывают водители грузовиков
Больше всех на транспорте в России зарабатывают водители грузовиков - РИА Новости, 22.01.2026
Больше всех на транспорте в России зарабатывают водители грузовиков
Самая высокая средняя медианная зарплата в транспортной отрасли России на сегодня - у водителей большегрузов, причем они же вошли и в число лидеров по темпам... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T03:19:00+03:00
2026-01-22T03:19:00+03:00
2026-01-22T03:27:00+03:00
россия
superjob
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851935682_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_22ccc99ad3cc2f811a307b593fed4b58.jpg
https://ria.ru/20260118/kurer-2068562372.html
https://ria.ru/20260117/zarplata-2068444747.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851935682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9fed87b5d391b2b7bfc85860f737546.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, superjob, общество
Россия, SuperJob, Общество
Больше всех на транспорте в России зарабатывают водители грузовиков
РИА Новости: водители большегрузов лидируют по зарплате в транспортной отрасли
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Самая высокая средняя медианная зарплата в транспортной отрасли России на сегодня - у водителей большегрузов, причем они же вошли и в число лидеров по темпам роста, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob.
Для этого они проанализировали базу вакансий в ноябре-декабре 2024 и 2025 годов.
По данным сервиса, такие специалисты получают на руки в среднем 180 тысяч рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это значение выросло на 13%. На втором месте по размеру средней медианной зарплаты идут водители обычных грузовиков - 170 тысяч и тот же рост в 13%. На третьей строке расположились менеджер по мультимодальным перевозкам и менеджер внешнеэкономической деятельности (ВЭД) - 150 тысяч, рост на 7%.
Также в пятерку лидеров по величине средней медианной зарплаты в транспортной сфере вошел менеджер по морским перевозкам (145 тысяч, рост на 12%), а замыкают ее менеджер по железнодорожным перевозкам и по таможенному оформлению (140 тысяч, рост на 8%).
Рейтинг специалистов в зависимости от максимальной рыночной зарплаты выглядят следующим образом: водитель большегрузного транспорта и менеджер по мультимодальным перевозкам (350 тысяч), водитель грузовика (330 тысяч), менеджер ВЭД, по по морским перевозкам и по железнодорожным перевозкам (300 тысяч), менеджер по таможенному оформлению (260 тысяч).