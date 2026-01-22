Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии готовят план по урегулированию в ПМР, заявила Влах - РИА Новости, 22.01.2026
21:13 22.01.2026
Власти Молдавии готовят план по урегулированию в ПМР, заявила Влах
Власти Молдавии готовят план по урегулированию в ПМР, заявила Влах
в мире, молдавия, тирасполь, кишинев, ирина влах, обсе
В мире, Молдавия, Тирасполь, Кишинев, Ирина Влах, ОБСЕ
© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 янв - РИА Новости. Власти Молдавии разрабатывают план по приднестровскому урегулированию без публичного обсуждения, что может вызвать серьезное недовольство в обществе, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
"Правительство уже готовит некий "план урегулирования" (по Приднестровью – ред.) и чем больше секретности в его действиях, тем больше вопросов возникает у граждан… Речь идет о теме исключительной общественной значимости, и, по моему мнению, уже на этом этапе правительство должно начать публичную коммуникацию по данному вопросу. В противном случае существует риск столкнуться с весьма неприятной ситуацией, когда предлагаемые решения вызовут негативную реакцию", - написала Влах в своем блоге.
По ее словам, уже на этом этапе властям необходимо дать ответы на ряд вопросов, в том числе о степени участия представителей Тирасполя в обсуждении этого плана и о круге внешних партнеров, с которыми он прорабатывается.
"Это принципиальный вопрос, поскольку эффективное решение приднестровской проблемы возможно лишь при наличии широкого международного консенсуса. Это истина, о которой следует говорить открыто, даже если кому-то она неудобна", - отметила политик.
Также Влах поинтересовалась, будет ли предлагаемое решение приднестровской проблемы вынесено на общенациональный референдум, потребуется ли внесение изменений в конституцию республики в связи с реализацией этого плана, а также в какой степени возможное урегулирование отразится на мандатах руководства республики.
"И вытекающий из этого вопрос: может ли возможное решение приднестровской проблемы послужить основанием для того, чтобы действующий президент Республики Молдова баллотировался на третий срок — по аналогии с тем, как ректор может претендовать на дополнительный мандат в случае объединения двух университетов?" - добавила она.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
