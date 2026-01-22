Власти Молдавии готовят план по урегулированию в ПМР, заявила Влах

КИШИНЕВ, 22 янв - РИА Новости. Власти Молдавии разрабатывают план по приднестровскому урегулированию без публичного обсуждения, что может вызвать серьезное недовольство в обществе, Власти Молдавии разрабатывают план по приднестровскому урегулированию без публичного обсуждения, что может вызвать серьезное недовольство в обществе, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.

"Правительство уже готовит некий "план урегулирования" (по Приднестровью – ред.) и чем больше секретности в его действиях, тем больше вопросов возникает у граждан… Речь идет о теме исключительной общественной значимости, и, по моему мнению, уже на этом этапе правительство должно начать публичную коммуникацию по данному вопросу. В противном случае существует риск столкнуться с весьма неприятной ситуацией, когда предлагаемые решения вызовут негативную реакцию", - написала Влах в своем блоге.

По ее словам, уже на этом этапе властям необходимо дать ответы на ряд вопросов, в том числе о степени участия представителей Тирасполя в обсуждении этого плана и о круге внешних партнеров, с которыми он прорабатывается.

"Это принципиальный вопрос, поскольку эффективное решение приднестровской проблемы возможно лишь при наличии широкого международного консенсуса. Это истина, о которой следует говорить открыто, даже если кому-то она неудобна", - отметила политик.

Также Влах поинтересовалась, будет ли предлагаемое решение приднестровской проблемы вынесено на общенациональный референдум, потребуется ли внесение изменений в конституцию республики в связи с реализацией этого плана, а также в какой степени возможное урегулирование отразится на мандатах руководства республики.

"И вытекающий из этого вопрос: может ли возможное решение приднестровской проблемы послужить основанием для того, чтобы действующий президент Республики Молдова баллотировался на третий срок — по аналогии с тем, как ректор может претендовать на дополнительный мандат в случае объединения двух университетов?" - добавила она.

Украина, В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе