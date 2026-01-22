Власти Молдавии избегают обсуждения социальных проблем, заявил Влах

По его словам, все это происходит на фоне громких обещаний, данных еще в ноябре 2025 года, когда ново-старое правительство правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) приступало к работе.

"Народ ждет от этого правительства конкретных действий здесь и сейчас… Люди ждут действий на местах, во всех районах страны, в автономии, где живут их семьи, а не на дискуссионных панелях за границей. Сегодня особенно важно вернуть разговор к гражданам, их нуждам и правам быть услышанными. Только такой подход создаст реальные решения и может помочь людям почувствовать, что власть заботится о них. Но нынешний режим демонстрирует обратное, особенно когда громко заявляют об объединении с Румынией", - отметил он.