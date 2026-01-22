Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии избегают обсуждения социальных проблем, заявил Влах - РИА Новости, 22.01.2026
22:44 22.01.2026
Власти Молдавии избегают обсуждения социальных проблем, заявил Влах
Власти Молдавии избегают обсуждения социальных проблем, заявил Влах
Власти Молдавии избегают обсуждения социальных проблем, заявил Влах

Влах: власти Молдавии избегают обсуждения социально-экономических проблем

© Фото : Страница Михаила Влаха в соцсетиОбщественный деятель Гагаузии Михаил Влах
Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Страница Михаила Влаха в соцсети
Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 янв - РИА Новости. Власти Молдавии избегают обсуждения социально-экономических проблем, связанных с ростом цен, оттоком молодежи из страны, упадком сел, и не предлагают реальных их решений, заявил гагаузский общественный деятель Михаил Влах.
"Пока центральные власти обсуждают чужие экономики и глобальные сценарии на международных форумах (премьер Молдавии Александр Мунтяну принял участие на форуме в Давосе – ред.), молдавские семьи сталкиваются с ростом цен, кризисом малого бизнеса и пустеющими селами. Молдавские фермеры продолжают банкротиться, тарифы на энергию растут, молодежь еще больше уезжает из страны… Почему обсуждаются чужие экономики, а реальные проблемы граждан Молдовы остаются без ответа?" - написал Влах в своем Telegram-канале.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Разрыв Молдавией ряда соглашений с СНГ привел к росту цен, заявил депутат
Вчера, 22:35
По его словам, все это происходит на фоне громких обещаний, данных еще в ноябре 2025 года, когда ново-старое правительство правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) приступало к работе.
"Народ ждет от этого правительства конкретных действий здесь и сейчас… Люди ждут действий на местах, во всех районах страны, в автономии, где живут их семьи, а не на дискуссионных панелях за границей. Сегодня особенно важно вернуть разговор к гражданам, их нуждам и правам быть услышанными. Только такой подход создаст реальные решения и может помочь людям почувствовать, что власть заботится о них. Но нынешний режим демонстрирует обратное, особенно когда громко заявляют об объединении с Румынией", - отметил он.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
Люди с флагом Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Молдавия инициирует выход из СНГ вопреки интересам народа, заявил сенатор
21 января, 16:40
 
