Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии назначили нового министра финансов - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/vladislav-2069545684.html
В Белоруссии назначили нового министра финансов
В Белоруссии назначили нового министра финансов - РИА Новости, 22.01.2026
В Белоруссии назначили нового министра финансов
Новым министром финансов Белоруссии назначен Владислав Татаринович, сообщает агентство Белта. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T12:50:00+03:00
2026-01-22T12:50:00+03:00
белоруссия
россия
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069545922_0:38:1243:737_1920x0_80_0_0_82d193d29f35a8995191787b68743e17.jpg
https://ria.ru/20260116/lukashenko-2068282458.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069545922_0:0:1281:960_1920x0_80_0_0_dc35ac07d869eb441deb5aa1e473282b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, В мире
В Белоруссии назначили нового министра финансов

Лукашенко назначил Татариновича главой Минфина Белоруссии

© Фото : Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь/Telegram Владислав Татаринович
 Владислав Татаринович - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь/Telegram
Владислав Татаринович. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Новым министром финансов Белоруссии назначен Владислав Татаринович, сообщает агентство Белта.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Владислава Татариновича министром финансов", - говорится в сообщении.
До настоящего времени Татаринович был заместителем председателя Совета Республики Национального собрания – верхней палаты белорусского парламента. На посту министра финансов он сменил Юрия Селиверстова, назначенного послом в России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Лукашенко подписал указ о создании условий для криптобанков в Белоруссии
16 января, 12:31
 
БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала