В Белоруссии назначили нового министра финансов
В Белоруссии назначили нового министра финансов - РИА Новости, 22.01.2026
В Белоруссии назначили нового министра финансов
Новым министром финансов Белоруссии назначен Владислав Татаринович, сообщает агентство Белта. РИА Новости, 22.01.2026
В Белоруссии назначили нового министра финансов
