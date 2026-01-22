https://ria.ru/20260122/vklad-2069681623.html
Некоторые российские банки снизили ставки по вкладам
Сразу четыре крупных российских банка - Газпромбанк, РСХБ, Совкомбанк и МКБ снизили ставки по вкладам, сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве Marcs. РИА Новости, 22.01.2026
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сразу четыре крупных российских банка - Газпромбанк, РСХБ, Совкомбанк и МКБ снизили ставки по вкладам, сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве Marcs.
Ранее "Сбер
" с 21 января снизил максимальную ставку по вкладу "Лучший" с 15,5% до 15%.
Согласно данным Marcs, Газпромбанк
в массовом сегменте понизил ставки по вкладам в рублях типа "Сохраняй" на сроках до 6 месяцев на 0,19-0,4 процентного пункта, до 12,4-15,3%. Также банк снизил максимальную ставку на 0,4 процентного пункта, до 15,3% на вклад "Новые деньги" сроком на три месяца, а базовую ставку - на 0,3 процентного пункта, до 14,8%.
Россельхозбанк
во всех сегментах изменил ставки по вкладам типа "Сохраняй" в рублях. Снижение ставок на различных сроках составило 0,45-1,8 процентного пункта, максимальная доходность теперь составляет 15,25%.
Совкомбанк
в массово-высокодоходном и ВИП сегментах по вкладам в рублях понизил ставки на сроках 3-12 месяцев и 36 месяцев на 0,5 процентного пункта - до 10,6-15%.
МКБ в массовом сегменте понизил ставки по вкладам в рублях на всех сроках на 0,1-1 процентный пункт, до 10-15,7%.
Банк России по итогам заседания совета директоров 19 декабря снова снизил ключевую ставку, опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.