Рейтинг@Mail.ru
Некоторые российские банки снизили ставки по вкладам - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/vklad-2069681623.html
Некоторые российские банки снизили ставки по вкладам
Некоторые российские банки снизили ставки по вкладам - РИА Новости, 22.01.2026
Некоторые российские банки снизили ставки по вкладам
Сразу четыре крупных российских банка - Газпромбанк, РСХБ, Совкомбанк и МКБ снизили ставки по вкладам, сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве Marcs. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T19:14:00+03:00
2026-01-22T19:14:00+03:00
экономика
газпромбанк
россельхозбанк
совкомбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759126238_0:315:3080:2048_1920x0_80_0_0_19bc575bb6cc882d827f348b2670f734.jpg
https://ria.ru/20260122/t-bank-2069598981.html
https://ria.ru/20260122/gosduma-2069474689.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759126238_879:397:3080:2048_1920x0_80_0_0_bc7afc8dd66c29b39a4115d077429fbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, газпромбанк, россельхозбанк, совкомбанк
Экономика, Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк
Некоторые российские банки снизили ставки по вкладам

РИА Новости: ряд крупных банков РФ снизили ставки по вкладам

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота отделения банка
Работа отделения банка - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Работа отделения банка . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сразу четыре крупных российских банка - Газпромбанк, РСХБ, Совкомбанк и МКБ снизили ставки по вкладам, сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве Marcs.
Ранее "Сбер" с 21 января снизил максимальную ставку по вкладу "Лучший" с 15,5% до 15%.
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Т-Банк рассказал, в какой сфере фиксируется рост мошеннической активности
Вчера, 15:05
Согласно данным Marcs, Газпромбанк в массовом сегменте понизил ставки по вкладам в рублях типа "Сохраняй" на сроках до 6 месяцев на 0,19-0,4 процентного пункта, до 12,4-15,3%. Также банк снизил максимальную ставку на 0,4 процентного пункта, до 15,3% на вклад "Новые деньги" сроком на три месяца, а базовую ставку - на 0,3 процентного пункта, до 14,8%.
Россельхозбанк во всех сегментах изменил ставки по вкладам типа "Сохраняй" в рублях. Снижение ставок на различных сроках составило 0,45-1,8 процентного пункта, максимальная доходность теперь составляет 15,25%.
Совкомбанк в массово-высокодоходном и ВИП сегментах по вкладам в рублях понизил ставки на сроках 3-12 месяцев и 36 месяцев на 0,5 процентного пункта - до 10,6-15%.
МКБ в массовом сегменте понизил ставки по вкладам в рублях на всех сроках на 0,1-1 процентный пункт, до 10-15,7%.
Банк России по итогам заседания совета директоров 19 декабря снова снизил ключевую ставку, опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Госдуме предложили обязать банки повторно идентифицировать клиентов
Вчера, 06:58
 
ЭкономикаГазпромбанкРоссельхозбанкСовкомбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала