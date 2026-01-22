Некоторые российские банки снизили ставки по вкладам

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сразу четыре крупных российских банка - Газпромбанк, РСХБ, Совкомбанк и МКБ снизили ставки по вкладам, сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве Marcs.

Ранее " Сбер " с 21 января снизил максимальную ставку по вкладу "Лучший" с 15,5% до 15%.

Согласно данным Marcs, Газпромбанк в массовом сегменте понизил ставки по вкладам в рублях типа "Сохраняй" на сроках до 6 месяцев на 0,19-0,4 процентного пункта, до 12,4-15,3%. Также банк снизил максимальную ставку на 0,4 процентного пункта, до 15,3% на вклад "Новые деньги" сроком на три месяца, а базовую ставку - на 0,3 процентного пункта, до 14,8%.

Россельхозбанк во всех сегментах изменил ставки по вкладам типа "Сохраняй" в рублях. Снижение ставок на различных сроках составило 0,45-1,8 процентного пункта, максимальная доходность теперь составляет 15,25%.

Совкомбанк в массово-высокодоходном и ВИП сегментах по вкладам в рублях понизил ставки на сроках 3-12 месяцев и 36 месяцев на 0,5 процентного пункта - до 10,6-15%.

МКБ в массовом сегменте понизил ставки по вкладам в рублях на всех сроках на 0,1-1 процентный пункт, до 10-15,7%.