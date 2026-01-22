Рейтинг@Mail.ru
Противоракетная оборона США зависит от безопасности в Арктике, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.01.2026
18:49 22.01.2026
Противоракетная оборона США зависит от безопасности в Арктике, заявил Вэнс
Безопасность в Арктике критически важна для всей системы противоракетной обороны США, без которой страна окажется уязвимой, утверждает вице-президент Джей Ди...
Противоракетная оборона США зависит от безопасности в Арктике, заявил Вэнс

Вэнс: вся система противоракетной обороны США зависит от безопасности в Арктике

© REUTERS / JIM WATSONВице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в штате Огайо
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в штате Огайо
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Безопасность в Арктике критически важна для всей системы противоракетной обороны США, без которой страна окажется уязвимой, утверждает вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Если бы какая-то страна запустила ракету по Соединенным Штатам, нам нужен был бы контроль над Арктикой, чтобы сбить эту ракету. Вся наша система противоракетной обороны зависит от безопасности в Арктике", - сказал Вэнс, выступая перед сторонниками в Толедо, штат Огайо.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Система "Золотой купол" будет располагаться в Гренландии, заявил Трамп
Вчера, 15:32
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox Business, что США рассчитывают получить возможность разместить часть инфраструктуры системы ПРО Golden Dome на территории Гренландии на бессрочной и бесплатной основе.
В среду Трамп заявил, что не намерен добиваться получения контроля над Гренландией силовым путём.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на ее стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
НАТО хочет следить за военным сотрудничеством России и Китая в Арктике
Вчера, 18:00
 
