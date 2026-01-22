https://ria.ru/20260122/vitol-2069657511.html
Vitol готовится к экспорту топлива из Венесуэлы, пишет Reuters
Vitol готовится к экспорту топлива из Венесуэлы, пишет Reuters - РИА Новости, 22.01.2026
Vitol готовится к экспорту топлива из Венесуэлы, пишет Reuters
Швейцарско-нидерландский сырьевой трейдер Vitol готовится к началу экспорта топлива из Венесуэлы, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.01.2026
венесуэла
сша
каракас
Vitol готовится к экспорту топлива из Венесуэлы, пишет Reuters
