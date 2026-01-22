Рейтинг@Mail.ru
Vitol готовится к экспорту топлива из Венесуэлы, пишет Reuters - РИА Новости, 22.01.2026
17:47 22.01.2026
Vitol готовится к экспорту топлива из Венесуэлы, пишет Reuters
Швейцарско-нидерландский сырьевой трейдер Vitol готовится к началу экспорта топлива из Венесуэлы, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.01.2026
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
vitol
trafigura
венесуэла
сша
каракас
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, vitol, trafigura
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Vitol, Trafigura
© AP Photo / Matias DelacroixГраффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Швейцарско-нидерландский сырьевой трейдер Vitol готовится к началу экспорта топлива из Венесуэлы, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Трейдер Vitol ведет подготовку, в том числе оценку терминалов, для начала экспорта топлива из Венесуэлы в рамках флагманской сделки на поставку 50 миллионов баррелей между Каракасом и Вашингтоном", - пишет агентство.
В начале января президент США Дональд Трамп объявил, что власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам до 50 миллионов баррелей нефти для продажи, подчеркнув, что он лично будет контролировать доходы от этой сделки.
Ранее Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Vitol и Trafigura обсуждают с администрацией президента США Дональда Трампа сбыт венесуэльской нефти.
Швейцарско-нидерландская компания Vitol - это один из крупнейших по величине нефтетрейдеров в мире. В сферу ее деятельности также входит торговля природным газом, транспортировка и хранение углеводородов, электроэнергетика. Компания основана в 1966 году.
