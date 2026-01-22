Арестованный в Париже российский марафонец Виноградов надеется на обмен

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости, Сергей Смышляев. Арестованный в Париже российский марафонец Егор Виноградов выразил надежду на то, что его с супругой обменяют в Россию по примеру баскетболиста Даниила Касаткина.

Виноградова арестовали в Париже в декабре 2023 года по подозрению в причастности к киберпреступлениям, вымогательстве и отмывании денег. Позже французская полиция арестовала его жену Елену, находившуюся на пятом месяце беременности. На данный момент супруги с малолетней дочерью, родившейся в тюремном госпитале, находятся под домашним арестом. У Виноградовых еще три дочери, проживающие в России.

"Безумно рад за Данилу. Надеюсь, что и нас поменяют. Хочется справедливости, вернуться домой. Но за Данилу рад. Что лед тронулся, какие-то есть положительные изменения, а не то, что нашего брата только закрывают и все. Без причин, без фактов. "Мы считаем, мы думаем" - этого хватает, чтобы закрыть человека. Не имея никаких фактов", - заявил Виноградов РИА Новости.

ФСБ В январе стало известно, что Касаткин был освобожден из тюрьмы во Франции и вернулся в Москву России сообщила, что Касаткина обменяли на осужденного в РФ гражданина Франции Лорана Винатье*, который был помилован указом президента РФ.

Касаткин по запросу США был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня 2025 года и с тех пор находился под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. США подозревали Касаткина в причастности к киберпреступлениям, в частности в "сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества". Суд Парижа 29 октября постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозило до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве. Спортсмен всегда заявлял о своей невиновности.