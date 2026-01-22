Рейтинг@Mail.ru
Арестованный в Париже российский марафонец Виноградов надеется на обмен - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/vinogradov-2069646186.html
Арестованный в Париже российский марафонец Виноградов надеется на обмен
Арестованный в Париже российский марафонец Виноградов надеется на обмен - РИА Новости, 22.01.2026
Арестованный в Париже российский марафонец Виноградов надеется на обмен
Арестованный в Париже российский марафонец Егор Виноградов выразил надежду на то, что его с супругой обменяют в Россию по примеру баскетболиста Даниила... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T17:05:00+03:00
2026-01-22T17:05:00+03:00
россия
сша
франция
даниил касаткин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
спорт
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029477703_0:68:853:548_1920x0_80_0_0_4e3fd5f144100d04bbcc9806b6a7bd12.jpg
https://ria.ru/20250719/tyurma-2030144994.html
https://ria.ru/20260108/kasatkin-2066912774.html
россия
сша
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029477703_0:0:853:641_1920x0_80_0_0_8c5a3bb92cf1761acec8195f976f0e5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, франция, даниил касаткин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), спорт, париж
Россия, США, Франция, Даниил Касаткин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Спорт, Париж
Арестованный в Париже российский марафонец Виноградов надеется на обмен

Арестованный в Париже Виноградов надеется на обмен по примеру Касаткина

© Фото : личный архив семьи ВиноградовыхЕгор Виноградов
Егор Виноградов - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : личный архив семьи Виноградовых
Егор Виноградов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости, Сергей Смышляев. Арестованный в Париже российский марафонец Егор Виноградов выразил надежду на то, что его с супругой обменяют в Россию по примеру баскетболиста Даниила Касаткина.
Виноградова арестовали в Париже в декабре 2023 года по подозрению в причастности к киберпреступлениям, вымогательстве и отмывании денег. Позже французская полиция арестовала его жену Елену, находившуюся на пятом месяце беременности. На данный момент супруги с малолетней дочерью, родившейся в тюремном госпитале, находятся под домашним арестом. У Виноградовых еще три дочери, проживающие в России.
Егор и Елена Виноградовы с детьми - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Роды в наручниках: в тюрьме Парижа издевались над русской семьей марафонца
19 июля 2025, 14:35
"Безумно рад за Данилу. Надеюсь, что и нас поменяют. Хочется справедливости, вернуться домой. Но за Данилу рад. Что лед тронулся, какие-то есть положительные изменения, а не то, что нашего брата только закрывают и все. Без причин, без фактов. "Мы считаем, мы думаем" - этого хватает, чтобы закрыть человека. Не имея никаких фактов", - заявил Виноградов РИА Новости.
В январе стало известно, что Касаткин был освобожден из тюрьмы во Франции и вернулся в Москву. ФСБ России сообщила, что Касаткина обменяли на осужденного в РФ гражданина Франции Лорана Винатье*, который был помилован указом президента РФ.
Касаткин по запросу США был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня 2025 года и с тех пор находился под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. США подозревали Касаткина в причастности к киберпреступлениям, в частности в "сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества". Суд Парижа 29 октября постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозило до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве. Спортсмен всегда заявлял о своей невиновности.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Баскетболист Даниил Касаткин, вернувшийся из Франции в Москву. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Касаткин на воле: как Россия вытащила баскетболиста из парижской тюрьмы
8 января, 19:50
 
РоссияСШАФранцияДаниил КасаткинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СпортПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала