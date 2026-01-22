Правоохранители в США боятся за жизнь из-за "левых" агитаторов, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Правоохранители в США, участвующие в рейдах против нелегалов, боятся за свою жизнь из-за агитаторов левых взглядов, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Представьте, что вы не можете даже пойти в ресторан без того, чтобы какие-то агитаторы не закрыли дверь и не заставили вас почувствовать опасность за свою жизнь", - сказал Вэнс в ходе выступления в Миннеаполисе , штат Миннесота

Как заявил Вэнс, местные власти в некоторых городах запрещают правоохранителям вмешиваться в ситуации, когда на агентов службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) нападают протестующие.

"Я думаю, такую среду создали многие крайне левые люди и некоторые правоохранители штата и чиновники, которые могли бы работать гораздо лучше", - сказал вице-президент.