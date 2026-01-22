Рейтинг@Mail.ru
Правоохранители в США боятся за жизнь из-за "левых" агитаторов, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:22 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/vens-2069716093.html
Правоохранители в США боятся за жизнь из-за "левых" агитаторов, заявил Вэнс
Правоохранители в США боятся за жизнь из-за "левых" агитаторов, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.01.2026
Правоохранители в США боятся за жизнь из-за "левых" агитаторов, заявил Вэнс
Правоохранители в США, участвующие в рейдах против нелегалов, боятся за свою жизнь из-за агитаторов левых взглядов, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T23:22:00+03:00
2026-01-22T23:22:00+03:00
в мире
сша
миннеаполис
миннесота
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037540483_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_0696bf722f2a8e6a440fec6c6d5a8dda.jpg
https://ria.ru/20260122/evropa-2069685129.html
https://ria.ru/20260121/tramp-2069357766.html
сша
миннеаполис
миннесота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037540483_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_4bf6c197de807e47cad006aed026f499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, миннеаполис, миннесота
В мире, США, Миннеаполис, Миннесота
Правоохранители в США боятся за жизнь из-за "левых" агитаторов, заявил Вэнс

Вэнс: правоохранители в США боятся за жизнь из-за агитаторов левых взглядов

© AP Photo / Evan VucciВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Правоохранители в США, участвующие в рейдах против нелегалов, боятся за свою жизнь из-за агитаторов левых взглядов, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Представьте, что вы не можете даже пойти в ресторан без того, чтобы какие-то агитаторы не закрыли дверь и не заставили вас почувствовать опасность за свою жизнь", - сказал Вэнс в ходе выступления в Миннеаполисе, штат Миннесота.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Европа должна меньше думать о войне, заявил Вэнс
Вчера, 19:40
Как заявил Вэнс, местные власти в некоторых городах запрещают правоохранителям вмешиваться в ситуации, когда на агентов службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) нападают протестующие.
"Я думаю, такую среду создали многие крайне левые люди и некоторые правоохранители штата и чиновники, которые могли бы работать гораздо лучше", - сказал вице-президент.
Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин ранее заявила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По словам Маклафлин, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее остались трое детей.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп заявил о разрушительных последствиях миграционной политики
21 января, 16:50
 
В миреСШАМиннеаполисМиннесота
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала