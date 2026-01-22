https://ria.ru/20260122/vens-2069716093.html
Правоохранители в США боятся за жизнь из-за "левых" агитаторов, заявил Вэнс
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Правоохранители в США, участвующие в рейдах против нелегалов, боятся за свою жизнь из-за агитаторов левых взглядов, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Представьте, что вы не можете даже пойти в ресторан без того, чтобы какие-то агитаторы не закрыли дверь и не заставили вас почувствовать опасность за свою жизнь", - сказал Вэнс в ходе выступления в Миннеаполисе
, штат Миннесота
.
Как заявил Вэнс, местные власти в некоторых городах запрещают правоохранителям вмешиваться в ситуации, когда на агентов службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) нападают протестующие.
"Я думаю, такую среду создали многие крайне левые люди и некоторые правоохранители штата и чиновники, которые могли бы работать гораздо лучше", - сказал вице-президент.
Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин ранее заявила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По словам Маклафлин, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее остались трое детей.