23:07 22.01.2026
Вэнс заявил, что не против антиправительственных протестов
Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался в поддержку антиправительственных протестов, но призвал делать это мирно. РИА Новости, 22.01.2026
в мире, сша, миннеаполис
В мире, США, Миннеаполис
Вэнс заявил, что не против антиправительственных протестов

Вэнс высказался в поддержку мирных антиправительственных протестов

© REUTERS / JIM WATSONВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / JIM WATSON
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался в поддержку антиправительственных протестов, но призвал делать это мирно.
Вице-президент в четверг находится в ставшем эпицентром протестов последних недель Миннеаполисе, где в начале января агент службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов застрелил женщину, которая, по заверению властей, пыталась сбить силовика на автомобиле.
"Да, выходите и протестуйте, протестуйте против меня, протестуйте против нашей иммиграционной политики, но делайте это мирно. Если вы нападете на сотрудника правоохранительных органов, администрация (президента США Дональда) Трампа и министерство юстиции будут преследовать вас по всей строгости закона", - сказал Вэнс, выступая в Миннеаполисе.
МВБ и ФБР задержали двух подозреваемых в срыве богослужения в Миннесоте
