https://ria.ru/20260122/vens-2069713683.html
Вэнс заявил, что не против антиправительственных протестов
Вэнс заявил, что не против антиправительственных протестов - РИА Новости, 22.01.2026
Вэнс заявил, что не против антиправительственных протестов
Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался в поддержку антиправительственных протестов, но призвал делать это мирно. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T23:07:00+03:00
2026-01-22T23:07:00+03:00
2026-01-22T23:07:00+03:00
в мире
сша
миннеаполис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069667324_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d91068596f654116493002436964b99.jpg
https://ria.ru/20260122/fbr-2069691799.html
сша
миннеаполис
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069667324_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_39e0debdc796ad072d7da3e6c57d0f0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, миннеаполис
Вэнс заявил, что не против антиправительственных протестов
Вэнс высказался в поддержку мирных антиправительственных протестов