Завершение украинского конфликта отвечает интересам США, заявил Вэнс
Завершение украинского конфликта отвечает интересам США, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.01.2026
Завершение украинского конфликта отвечает интересам США, заявил Вэнс
Завершение конфликта на Украине наилучшим образом отвечает интересам Соединенных Штатов, заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T18:17:00+03:00
Завершение украинского конфликта отвечает интересам США, заявил Вэнс
