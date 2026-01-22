Рейтинг@Mail.ru
Завершение украинского конфликта отвечает интересам США, заявил Вэнс
18:17 22.01.2026 (обновлено: 19:15 22.01.2026)
Завершение украинского конфликта отвечает интересам США, заявил Вэнс
Завершение конфликта на Украине наилучшим образом отвечает интересам Соединенных Штатов, заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс.
2026
Завершение украинского конфликта отвечает интересам США, заявил Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в штате Огайо
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в штате Огайо
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Завершение конфликта на Украине наилучшим образом отвечает интересам Соединенных Штатов, заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мир (на Украине - ред.) наилучшим образом отвечает интересам Соединенных Штатов Америки", - сказал Вэнс, выступая в штате Огайо.
Как добавил вице-президент, США хотелось бы, чтобы Россия и Украина возобновили торговлю.
Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
