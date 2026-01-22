Рейтинг@Mail.ru
18:14 22.01.2026
Вэнс назвал украинское урегулирование сложной задачей для администрации США
Вэнс назвал украинское урегулирование сложной задачей для администрации США
© REUTERS / JIM WATSONВице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в штате Огайо
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в штате Огайо
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине оказалось самой сложной задачей для администрации американского президента Дональда Трампа, но уже достигнут значительный прогресс, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Из восьми войн, которые президент (Трамп - ред.) завершил, урегулирование этого конфликта оказалось самым сложным. Он считал, что это будет самым лёгким случаем, но в итоге он оказался самым трудным. Сам факт того, что они (Трамп и Зеленский - ред.) садятся за стол переговоров и разговаривают, это уже прогресс, и я считаю, что мы добились значительного прогресса", - сказал Вэнс во время выступления в штате Огайо.
Завершение украинского конфликта отвечает интересам США, заявил Вэнс
В миреУкраинаМирный план США по УкраинеДональд ТрампСША
 
 
