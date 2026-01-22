https://ria.ru/20260122/vens-2069664178.html
Вэнс назвал украинское урегулирование сложной задачей для администрации США
Вэнс назвал украинское урегулирование сложной задачей для администрации США
Урегулирование конфликта на Украине оказалось самой сложной задачей для администрации американского президента Дональда Трампа, но уже достигнут значительный... РИА Новости, 22.01.2026
Вэнс назвал украинское урегулирование сложной задачей для администрации США
