Венесуэла и Россия настроены на стратегическое сотрудничество, заявил Хиль

МЕХИКО, 22 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль сообщил о встрече с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым, на которой стороны обсудили двусторонние отношения и подтвердили стратегическое сотрудничество между двумя странами.

"Мы провели встречу с послом Российской Федерации в нашей стране Сергеем Мелик-Багдасаровым, в ходе которой обсудили двусторонние отношения и солидарный союз между нашими народами", - написал Хиль в своем Telegram-канале.

По словам министра, боливарианское правительство выразило признательность России за защиту ключевых принципов Устава ООН , "прежде всего - невмешательство и неприятие применения силы, нарушающего суверенитет государств".

"Мы подтвердили прочный стратегический союз, ориентированный на политическое, экономическое и дипломатическое сотрудничество в рамках Межправительственной комиссии высокого уровня и Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве", - заключил Хиль.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.