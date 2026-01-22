Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла и Россия настроены на стратегическое сотрудничество, заявил Хиль - РИА Новости, 22.01.2026
23:35 22.01.2026
Венесуэла и Россия настроены на стратегическое сотрудничество, заявил Хиль
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
силия флорес
оон
дональд трамп
венесуэла
сша
россия
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, силия флорес, оон, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Силия Флорес, ООН, Дональд Трамп
© AP Photo / Ariana CubillosЛа-Гуайра, Венесуэла
Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
МЕХИКО, 22 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль сообщил о встрече с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым, на которой стороны обсудили двусторонние отношения и подтвердили стратегическое сотрудничество между двумя странами.
"Мы провели встречу с послом Российской Федерации в нашей стране Сергеем Мелик-Багдасаровым, в ходе которой обсудили двусторонние отношения и солидарный союз между нашими народами", - написал Хиль в своем Telegram-канале.
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп разрешил продавать венесуэльскую нефть Китаю, но не по ценам Мадуро
Вчера, 22:29
По словам министра, боливарианское правительство выразило признательность России за защиту ключевых принципов Устава ООН, "прежде всего - невмешательство и неприятие применения силы, нарушающего суверенитет государств".
Глава МИД также отметил поддержку Москвой Венесуэлы после похищения Соединенными Штатами венесуэльского президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес, назвав этот акт нелегитимным с точки зрения международного права.
"Мы подтвердили прочный стратегический союз, ориентированный на политическое, экономическое и дипломатическое сотрудничество в рамках Межправительственной комиссии высокого уровня и Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве", - заключил Хиль.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома, сообщил, что США требуют от новых властей Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией, Китаем, Ираном и Кубой. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не стала ни подтверждать, ни опровергать сообщения СМИ. Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт заявил, что США не желают, чтобы "значимую роль" в Венесуэле играли Россия и Иран.
Дворец юстиции в столице Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
США назначили нового представителя по Венесуэле
Вчера, 22:18
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроСилия ФлоресООНДональд Трамп
 
 
