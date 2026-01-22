https://ria.ru/20260122/venesuela-2069625532.html
В США ответили на вопрос о гарантиях нефтяным компаниям в Венесуэле
В США ответили на вопрос о гарантиях нефтяным компаниям в Венесуэле - РИА Новости, 22.01.2026
В США ответили на вопрос о гарантиях нефтяным компаниям в Венесуэле
США не собираются предоставлять гарантии безопасности нефтяным компаниям в Венесуэле, заявил глава американского Минэнерго Крис Райт. РИА Новости, 22.01.2026
венесуэла
сша
В США ответили на вопрос о гарантиях нефтяным компаниям в Венесуэле
Райт: США не будут предоставлять гарантии безопасности энергокомпаниям Венесуэлы