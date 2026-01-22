Рейтинг@Mail.ru
16:19 22.01.2026
В США ответили на вопрос о гарантиях нефтяным компаниям в Венесуэле
В США ответили на вопрос о гарантиях нефтяным компаниям в Венесуэле
в мире, венесуэла, сша, удары сша по венесуэле, минэнерго сша
В мире, Венесуэла, США, Удары США по Венесуэле, Минэнерго США
© AP Photo / Fernando LlanoНефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. США не собираются предоставлять гарантии безопасности нефтяным компаниям в Венесуэле, заявил глава американского Минэнерго Крис Райт.
"Мы не собираемся принимать участие в обеспечении безопасности на земле для людей в Венесуэле. Нефтяные и газовые компании действуют по всему миру в совершенно разных условиях, они хорошо подкованы", - заявил Райт в интервью агентству Bloomberg.
Министр энергетики США Крис Райт - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США не крадут нефть Каракаса, а лишь контролирует доходы, заявил Райт
7 января, 22:24
 
В миреВенесуэлаСШАУдары США по ВенесуэлеМинэнерго США
 
 
