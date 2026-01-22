Рейтинг@Mail.ru
14:25 22.01.2026
Венесуэла получит все средства от первой продажи нефти США
2026-01-22T14:25:00+03:00
2026-01-22T14:25:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
удары сша по венесуэле
© AP Photo / Matias DelacroixГраффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла
© AP Photo / Matias Delacroix
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Венесуэла получит все средства от первой сделки продажи нефти США, так как ее власти сотрудничают с Белым домом, сообщает издание Semafor со ссылкой на неназванного чиновника из администрации президента США Дональда Трампа.
Ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники написало, что американская нефтяная компания Valero Energy приобрела первую партию венесуэльской сырой нефти в рамках соглашения Вашингтона с Каракасом. В среду уполномоченный президент Дельси Родригес сообщила, что в Венесуэлу поступили 300 миллионов долларов "из первых 500 миллионов" от продажи нефти, однако, она не уточнила происхождение поступивших средств или направление экспорта, в рамках которых были получены нефтяные доходы.
"Все средства от первой продажи будут переданы Венесуэле, потому что ее нынешнее правительство "полностью сотрудничало" с США", - отмечает издание со ссылкой на чиновника из администрации Трампа.
По данным Semafor, финансовые средства от продажи нефти сначала будут храниться в международных банках. Издание не уточняет их точные названия.
"Поступления от продажи (нефти - ред.) сначала будут на счетах, контролируемых США, в банках, признанных во всем мире", - указывает издание со ссылкой на чиновника.
В начале января Трамп объявил, что власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам до 50 миллионов баррелей нефти для продажи, подчеркнув, что он лично будет контролировать доходы от этой сделки.
В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
