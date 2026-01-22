Венесуэла получит все средства от первой продажи нефти США

По данным Semafor, финансовые средства от продажи нефти сначала будут храниться в международных банках. Издание не уточняет их точные названия.

В начале января Трамп объявил, что власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам до 50 миллионов баррелей нефти для продажи, подчеркнув, что он лично будет контролировать доходы от этой сделки.