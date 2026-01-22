Венесуэльский эксперт оценил запасы редкоземельных металлов в стране

МОНТЕВИДЕО, 22 янв - РИА Новости. Венесуэла обладает значительными запасами золота, железа, а также редкоземельных металлов, которые могут заинтересовать иностранных инвесторов, потенциальные объемы запасов подсчитал для РИА Новости венесуэльский экономист, профессор Центрального университета Венесуэлы Мануэль Сутерланд.

"США в первую очередь сосредоточены на нефти. Но были некоторые идеи о проведении разведочных работ и исследований для оценки потенциала добычи редкоземельных элементов и других минералов, таких как золото, алмазы, колтан", - отметил он.

По данным эксперта, Венесуэла обладает запасами приблизительно в 3 тысячи тонн золота. "Проблема заключается в том, что добыча золота ведется крайне неорганизованно, агрессивно по отношению к окружающей среде, также существуют мафиозные и криминальные организации, которые добывают этот минерал опасным способом", - пояснил Сутерланд.

Так называемая Оринокская горнодобывающая дуга, расположенная в штате Боливар на юго-востоке страны, является одним из важнейших месторождений на континенте, добавил он. Там также добываются алмазы, кварц, колтан, железо и бокситы.

"Нет достоверных данных об уровне содержания редкоземельных элементов в Венесуэле, а также о доступных методах их измерения и количестве", - отметил Сутерланд.

Вместе с тем, по его словам, известно о высокой концентрации запасов никеля и кобальта, критически важных для производства литиевых батарей; неодима и празеодима, используемых в мощных магнитах; лантана, применяемого в высокоточных объективах фотоаппаратов и батареях, и иттрия, используемого в сверхпроводниках и лазерной технике.

Также в Венесуэле есть торий, считающийся ядерным топливом будущего, и колтан, так называемое "голубое золото", который используют в мобильных телефонах и космических аппаратах.

Эксперт отметил, что для получения редкоземельных металлов необходим особый процесс добычи. "Нынешние методы добычи очень примитивны, носят кустарный характер, и материалы, содержащие эти минералы в очень грубой форме, имеют относительно низкую цену", - посетовал он.

Кроме того, по оценке эксперта, на востоке Венесуэлы находятся около 45 миллиардов тонн железа, хотя "компании (в этом секторе - ред.) терпят убытки или закрываются". На юге страны добыча осложняется присутствием военизированных формирований, захвативших эти ресурсы.