Власти Венесуэлы обновили командование региональных ВС - РИА Новости, 22.01.2026
11:04 22.01.2026
Власти Венесуэлы обновили командование региональных ВС
Власти Венесуэлы обновили командование региональных ВС
Власти Венесуэлы назначили 12 новых командующих вооруженными силами, следует из заявления генерала Доминго Эрнандеса Лареса. РИА Новости, 22.01.2026
Власти Венесуэлы обновили командование региональных ВС

Власти Венесуэлы назначили 12 новых командующих вооруженными силами

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Власти Венесуэлы назначили 12 новых командующих вооруженными силами, следует из заявления генерала Доминго Эрнандеса Лареса.
В своем Telegram-канале генерал опубликовал поздравления 12 офицерам ВС Венесуэлы с назначением на посты командующих силами обороны в различных регионах страны.
Ранее уполномоченная президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила о первых перестановках в правительстве страны и назначении новых министров транспорта, коммуникаций и экосоциализма.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
