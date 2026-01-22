https://ria.ru/20260122/venesuela-2069513379.html
Власти Венесуэлы обновили командование региональных ВС
Власти Венесуэлы обновили командование региональных ВС - РИА Новости, 22.01.2026
Власти Венесуэлы обновили командование региональных ВС
Власти Венесуэлы назначили 12 новых командующих вооруженными силами, следует из заявления генерала Доминго Эрнандеса Лареса. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:04:00+03:00
2026-01-22T11:04:00+03:00
2026-01-22T11:04:00+03:00
в мире
венесуэла
николас мадуро
сша
нью-йорк (город)
силия флорес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/22/1557292244_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_42bfaff2656123350fa571a18393bccc.jpg
https://ria.ru/20260122/wsj-2069471119.html
https://ria.ru/20260121/venesuela-2069447359.html
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/22/1557292244_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_036e2b903a3a48a8ca24c27f75b389ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, николас мадуро, сша, нью-йорк (город), силия флорес
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, США, Нью-Йорк (город), Силия Флорес
Власти Венесуэлы обновили командование региональных ВС
Власти Венесуэлы назначили 12 новых командующих вооруженными силами