Родригес рассказала о диалоге с США
Родригес рассказала о диалоге с США - РИА Новости, 22.01.2026
Родригес рассказала о диалоге с США
Власти Венесуэлы выстраивают диалог с Соединёнными Штатами по дипломатическим каналам, не уклоняясь от обсуждения даже наиболее чувствительных разногласий,... РИА Новости, 22.01.2026
МЕХИКО, 22 янв - РИА Новости. Власти Венесуэлы выстраивают диалог с Соединёнными Штатами по дипломатическим каналам, не уклоняясь от обсуждения даже наиболее чувствительных разногласий, заявила уполномоченный президент республики Дельси Родригес.
"Мы находимся в процессе диалога, в процессе работы с Соединёнными Штатами, чтобы без какого-либо страха прямо и открыто обсуждать разногласия и трудности, как наиболее чувствительные, так и менее чувствительные", - сказала Родригес, выступая на заседании Федерального совета правительства.
По ее словам, Каракас
исходит из приоритета дипломатии и взаимопонимания как основы внешнеполитического курса. Политик подчеркнула, что венесуэльские власти считают неизбежной консолидацию стран Латинской Америки
и Карибского бассейна
как единой силы, способной противостоять подходам, основанным на экспансионизме и гегемонии.
Глава государства пояснила, что современный диалог с Вашингтоном
власти Венесуэлы
рассматривают в историческом контексте противостояния боливарианского и монроистского подходов, и видят свою задачу в том, чтобы "поднимать эти знамена через дипломатию", следуя идеям Симона Боливара
.
США
3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Николаса Мадуро
и его супругу Силию Флорес
захватили и вывезли в Нью-Йорк
. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
Президент США Дональд Трамп
заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине
вслед за Москвой
призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.