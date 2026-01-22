Родригес рассказала о диалоге с США

МЕХИКО, 22 янв - РИА Новости. Власти Венесуэлы выстраивают диалог с Соединёнными Штатами по дипломатическим каналам, не уклоняясь от обсуждения даже наиболее чувствительных разногласий, заявила уполномоченный президент республики Дельси Родригес.

"Мы находимся в процессе диалога, в процессе работы с Соединёнными Штатами, чтобы без какого-либо страха прямо и открыто обсуждать разногласия и трудности, как наиболее чувствительные, так и менее чувствительные", - сказала Родригес, выступая на заседании Федерального совета правительства.