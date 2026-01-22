Рейтинг@Mail.ru
12:03 22.01.2026 (обновлено: 18:21 22.01.2026)
Индекс ВЭБ.РФ: Барнаул, Новокузнецк и Ставрополь показали рост инвестиций
экономика, россия, барнаул, южно-сахалинск
Экономика, Россия, Барнаул, Южно-Сахалинск
Индекс ВЭБ.РФ: Барнаул, Новокузнецк и Ставрополь показали рост инвестиций

По данным Индекса ВЭБ.РФ ряд городов демонстрируют рост инвестиций

© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФГлавный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. По итогам обновления данных в системе Индекса качества жизни ВЭБ.РФ города демонстрируют существенный рост инвестиций в основной капитал, сообщил РИА Новости главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин.
По его словам, тренд формируют Барнаул, показавший рост инвестиций в основной капитал свыше 39%, Кемерово (+ 25%) и Новокузнецк (+31%), Ставрополь (+28%) и Челябинск (+27%).
"Уверенные результаты на уровне 18% и более роста инвестиций в основной капитал также демонстрируют ряд других городов, например Иркутск, Тюмень и Южно-Сахалинск. Показательно, что Барнаул и Южно-Сахалинск традиционно выступают одними из лидеров рейтинга РАЗВИВАЙ.РФ по уровню государственно-частного взаимодействия в городах", - сказал Самохин.
Индекс ВЭБ.РФ включает более 300 показателей, объединенных в группы (направления), по которым можно анализировать качество жизни в городах. Индекс стал частью методики оценки эффективности проектов государственно-частного партнерства. Методику разработало Минэкономразвития с учетом предложений регионов, ВЭБ.РФ и участников рынка ГЧП. По поручению президента России ВЭБ стал обязательным участником крупных ГЧП с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей.
АНО "Национальный центр РАЗВИВАЙ.РФ" (Группа ВЭБ) более 15 лет выполняет экспертную и методологическую функцию в сфере государственно-частного партнерства, взаимодействует с субъектами и городами, проводит обучение проектных команд, ведет мониторинг реализации ГЧП-проектов, формирует рейтинг городов по уровню развития государственно-частного взаимодействия.
ЭкономикаРоссияБарнаулЮжно-Сахалинск
 
 
