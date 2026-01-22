https://ria.ru/20260122/vebrf-2069533511.html
Индекс ВЭБ.РФ: Барнаул, Новокузнецк и Ставрополь показали рост инвестиций
Индекс ВЭБ.РФ: Барнаул, Новокузнецк и Ставрополь показали рост инвестиций - РИА Новости, 22.01.2026
Индекс ВЭБ.РФ: Барнаул, Новокузнецк и Ставрополь показали рост инвестиций
По итогам обновления данных в системе Индекса качества жизни ВЭБ.РФ города демонстрируют существенный рост инвестиций в основной капитал, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T12:03:00+03:00
2026-01-22T12:03:00+03:00
2026-01-22T18:21:00+03:00
экономика
россия
барнаул
южно-сахалинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047050945_0:218:853:698_1920x0_80_0_0_dad6e576232f30dae6ed3f7664683fb6.jpg
https://ria.ru/20251218/vebrf-2062953975.html
https://ria.ru/20260119/natstsentr-2068773129.html
россия
барнаул
южно-сахалинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047050945_0:51:853:691_1920x0_80_0_0_3c0489e6c64f1682cff00ac032a9b186.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, барнаул, южно-сахалинск
Экономика, Россия, Барнаул, Южно-Сахалинск
Индекс ВЭБ.РФ: Барнаул, Новокузнецк и Ставрополь показали рост инвестиций
По данным Индекса ВЭБ.РФ ряд городов демонстрируют рост инвестиций
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. По итогам обновления данных в системе Индекса качества жизни ВЭБ.РФ города демонстрируют существенный рост инвестиций в основной капитал, сообщил РИА Новости главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин.
По его словам, тренд формируют Барнаул, показавший рост инвестиций в основной капитал свыше 39%, Кемерово (+ 25%) и Новокузнецк (+31%), Ставрополь (+28%) и Челябинск (+27%).
"Уверенные результаты на уровне 18% и более роста инвестиций в основной капитал также демонстрируют ряд других городов, например Иркутск, Тюмень и Южно-Сахалинск. Показательно, что Барнаул и Южно-Сахалинск традиционно выступают одними из лидеров рейтинга РАЗВИВАЙ.РФ по уровню государственно-частного взаимодействия в городах", - сказал Самохин.
Индекс ВЭБ.РФ включает более 300 показателей, объединенных в группы (направления), по которым можно анализировать качество жизни в городах. Индекс стал частью методики оценки эффективности проектов государственно-частного партнерства. Методику разработало Минэкономразвития с учетом предложений регионов, ВЭБ.РФ и участников рынка ГЧП. По поручению президента России ВЭБ стал обязательным участником крупных ГЧП с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей.
АНО "Национальный центр РАЗВИВАЙ.РФ" (Группа ВЭБ) более 15 лет выполняет экспертную и методологическую функцию в сфере государственно-частного партнерства, взаимодействует с субъектами и городами, проводит обучение проектных команд, ведет мониторинг реализации ГЧП-проектов, формирует рейтинг городов по уровню развития государственно-частного взаимодействия.