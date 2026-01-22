Индекс ВЭБ.РФ: Барнаул, Новокузнецк и Ставрополь показали рост инвестиций

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. По итогам обновления данных в системе Индекса качества жизни ВЭБ.РФ города демонстрируют существенный рост инвестиций в основной капитал, сообщил РИА Новости главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин.

По его словам, тренд формируют Барнаул, показавший рост инвестиций в основной капитал свыше 39%, Кемерово (+ 25%) и Новокузнецк (+31%), Ставрополь (+28%) и Челябинск (+27%).

"Уверенные результаты на уровне 18% и более роста инвестиций в основной капитал также демонстрируют ряд других городов, например Иркутск, Тюмень и Южно-Сахалинск. Показательно, что Барнаул и Южно-Сахалинск традиционно выступают одними из лидеров рейтинга РАЗВИВАЙ.РФ по уровню государственно-частного взаимодействия в городах", - сказал Самохин.

Индекс ВЭБ.РФ включает более 300 показателей, объединенных в группы (направления), по которым можно анализировать качество жизни в городах. Индекс стал частью методики оценки эффективности проектов государственно-частного партнерства. Методику разработало Минэкономразвития с учетом предложений регионов, ВЭБ.РФ и участников рынка ГЧП. По поручению президента России ВЭБ стал обязательным участником крупных ГЧП с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей.