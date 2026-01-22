https://ria.ru/20260122/vandalizm-2069543752.html
На Урале женщина затушила пламя Вечного огня у памятника
На Урале женщина затушила пламя Вечного огня у памятника - РИА Новости, 22.01.2026
На Урале женщина затушила пламя Вечного огня у памятника
Женщина венком затушила пламя Вечного огня в Серове Свердловской области, после чего скрылась, сообщила в четверг пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 22.01.2026
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв - РИА Новости.
Женщина венком затушила пламя Вечного огня в Серове Свердловской области, после чего скрылась, сообщила
в четверг пресс-служба региональной прокуратуры.
"Установлено, что 21 января около 14.15 (12.15 мск - ред.) женщина подошла к памятнику, взяла венок с цветами и положила его на Вечный огонь, затушив им пламя, после чего скрылась", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Как уточнили в пресс-службе, ее действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Прокуратура начала проверку в связи с осквернением символа воинской славы и взяла на контроль установление личности женщины.