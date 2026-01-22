Рейтинг@Mail.ru
На Урале женщина затушила пламя Вечного огня у памятника
12:40 22.01.2026
На Урале женщина затушила пламя Вечного огня у памятника
На Урале женщина затушила пламя Вечного огня у памятника
Женщина венком затушила пламя Вечного огня в Серове Свердловской области, после чего скрылась, сообщила в четверг пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 22.01.2026
2026
На Урале женщина затушила пламя Вечного огня у памятника

В Серове в Свердловской области женщина венком затушила пламя Вечного огня

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Женщина венком затушила пламя Вечного огня в Серове Свердловской области, после чего скрылась, сообщила в четверг пресс-служба региональной прокуратуры.
"Установлено, что 21 января около 14.15 (12.15 мск - ред.) женщина подошла к памятнику, взяла венок с цветами и положила его на Вечный огонь, затушив им пламя, после чего скрылась", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Как уточнили в пресс-службе, ее действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Прокуратура начала проверку в связи с осквернением символа воинской славы и взяла на контроль установление личности женщины.
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Ярославской области двое детей подожгли венки у Вечного огня
7 июля 2025, 12:29
 
