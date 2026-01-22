Эксперт назвал самые выгодные валюты 2026 года

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Самой выгодной валютой в наступившем году может стать доллар, только не американский, а канадский и австралийский, также лучше других могут оказаться норвежская крона, южноафриканский рэнд и чилийский песо, рассказал РИА Новости директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.
"Внимание инвесторов может переместиться к резервным валютам "второго уровня": канадскому и австралийскому доллару, которым поможет взлет мировых цен на металлы. Другими бенефициарами роста цен на сырьевые товары могут стать норвежская крона, южноафриканский рэнд и чилийский песо. Укрепления к доллару США, пусть и незначительного, можно ожидать от китайского юаня", - прокомментировал он вопрос о том, какие валюты в 2026 году будут показывать самый значительный рост.
Такая курсовая динамика на глобальном валютном рынке в 2026 году будет связана с ожидаемым заметным ослаблением доллара из-за вероятного сильного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, считает эксперт.
"Наряду с продолжающейся диверсификацией портфелей международных резервов центральных банков это должно поддержать спрос на евро, иену и фунт стерлингов. Однако последние две валюты в текущем году также окажутся под давлением: первая – в силу нового существенного бюджетного стимула, а вторая – в связи со смягчением денежно-кредитной политики Банка Англии на фоне слабой бюджетной позиции и дефицита платежного баланса", - указывает Вайсберг.
Подсчитано, как обесценился доллар при Трампе
18 января, 12:06