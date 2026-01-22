Эксперт назвал самые выгодные валюты 2026 года

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Самой выгодной валютой в наступившем году может стать доллар, только не американский, а канадский и австралийский, также лучше других могут оказаться норвежская крона, южноафриканский рэнд и чилийский песо, рассказал РИА Новости директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.