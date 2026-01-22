Рейтинг@Mail.ru
Число вагонов, сошедших с рельсов в Тульской области, достигло семи - РИА Новости, 22.01.2026
03:46 22.01.2026 (обновлено: 04:00 22.01.2026)
Число вагонов, сошедших с рельсов в Тульской области, достигло семи
Число вагонов, сошедших с рельсов в Тульской области, достигло семи - РИА Новости, 22.01.2026
Число вагонов, сошедших с рельсов в Тульской области, достигло семи
Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). РИА Новости, 22.01.2026
2026
происшествия, тульская область, дмитрий миляев, московская железная дорога
Происшествия, Тульская область, Дмитрий Миляев, Московская железная дорога
Число вагонов, сошедших с рельсов в Тульской области, достигло семи

Число сошедших с рельсов в Тульской области вагонов выросло до семи

© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции и РЖД на станции
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции и РЖД на станции. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что на перегоне "Жданка-Товарково" четыре грузовые цистерны в составе грузового поезда сошли с рельсов, пострадавших нет. Ожидалась задержка шести пассажирских поездов.
Последствия схода с рельсов вагона пригородного поезда на станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги. 18 января 2026 - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Новосибирске вагон поезда сошел с рельсов
18 января, 08:38
"По уточненной информации, 21 января в 21.54 мск (на перегоне "Жданка-Товарково" - ред.) произошел сход семи порожних вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы МЖД.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время в связи с аварией задерживаются четыре поезда дальнего следования.
На Московской железной дороге работает оперативный штаб по координации действий в ликвидации последствий инцидента.
На месте схода трех вагонов на станции Забайкальск - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Забайкалье три вагона сошли с рельсов
27 декабря 2025, 11:05
 
Происшествия, Тульская область, Дмитрий Миляев, Московская железная дорога
 
 
