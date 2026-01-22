Число вагонов, сошедших с рельсов в Тульской области, достигло семи

"По уточненной информации, 21 января в 21.54 мск (на перегоне "Жданка-Товарково" - ред.) произошел сход семи порожних вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы МЖД.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время в связи с аварией задерживаются четыре поезда дальнего следования.