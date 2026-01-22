Рейтинг@Mail.ru
18:42 22.01.2026
МИД Франции раскритиковал отдельные элементы устава Совета мира
Отдельные элементы устава "Совета мира" по Газе противоречат Уставу ООН, заявил в четверг пресс-секретарь МИД Франции Паскаль Конфаврё.
в мире, париж, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, оон, мид франции‎
В мире, Париж, США, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, ООН, МИД Франции‎
Дональд Трамп после подписания устава "Совета мира" в Давосе
Дональд Трамп после подписания устава "Совета мира" в Давосе
ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Отдельные элементы устава "Совета мира" по Газе противоречат Уставу ООН, заявил в четверг пресс-секретарь МИД Франции Паскаль Конфаврё.
Ранее глава французского минфина Ролан Лескюр заявил, что Париж считает ООН организацией мира, и создание альтернативы ей, такой как "Совет мира", не является правильным подходом к урегулированию ситуации в Газе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп рассказал, чего хочет от ООН
20 января, 23:02
"С одной стороны, мандат, касающийся исключительно Газы, не был в нем (уставе "Совета мира" по Газе - ред.) упомянут, с другой стороны - были такие элементы этого устава, которые, как бы сказать, противоречат Уставу ООН", - сказал Конфаврё на пресс-конференции.
Агентство Рейтер сообщало в понедельник со ссылкой на источник, близкий к французскому президенту Эммануэлю Макрону, что Париж намерен отклонить приглашение присоединиться к "Совету мира" по Газе.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что введет 200% пошлины на французское вино и шампанское и тогда Макрон все же согласится принять его приглашение в "Совет мира" по Газе.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг сообщила, что МИД работает над поручением Путина по изучению инициативы Трампа о создании "Совета мира" по Газе.
Президент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп заявил о возможности сочетания "Совета мира" с механизмами ООН
Вчера, 14:02
 
В миреПарижСШАДональд ТрампЭммануэль МакронООНМИД Франции‎
 
 
