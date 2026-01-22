МИД Франции раскритиковал отдельные элементы устава Совета мира

"С одной стороны, мандат, касающийся исключительно Газы, не был в нем (уставе "Совета мира" по Газе - ред.) упомянут, с другой стороны - были такие элементы этого устава, которые, как бы сказать, противоречат Уставу ООН", - сказал Конфаврё на пресс-конференции.

Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг сообщила, что МИД работает над поручением Путина по изучению инициативы Трампа о создании "Совета мира" по Газе.