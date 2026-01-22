https://ria.ru/20260122/ustav-2069672215.html
МИД Франции раскритиковал отдельные элементы устава Совета мира
МИД Франции раскритиковал отдельные элементы устава Совета мира - РИА Новости, 22.01.2026
МИД Франции раскритиковал отдельные элементы устава Совета мира
Отдельные элементы устава "Совета мира" по Газе противоречат Уставу ООН, заявил в четверг пресс-секретарь МИД Франции Паскаль Конфаврё. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T18:42:00+03:00
2026-01-22T18:42:00+03:00
2026-01-22T18:42:00+03:00
в мире
париж
сша
дональд трамп
эммануэль макрон
оон
мид франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069574210_0:173:3069:1899_1920x0_80_0_0_120aeaa731511d9794fa6d281c1d7a6c.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2069177283.html
https://ria.ru/20260122/tramp-2069572449.html
париж
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069574210_91:0:2819:2046_1920x0_80_0_0_6348a682ff8cc88ac4fbb443bf1cdf78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, оон, мид франции
В мире, Париж, США, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, ООН, МИД Франции
МИД Франции раскритиковал отдельные элементы устава Совета мира
Конфавре: отдельные элементы устава Совета мира противоречат Уставу ООН
ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Отдельные элементы устава "Совета мира" по Газе противоречат Уставу ООН, заявил в четверг пресс-секретарь МИД Франции Паскаль Конфаврё.
Ранее глава французского минфина Ролан Лескюр заявил, что Париж
считает ООН
организацией мира, и создание альтернативы ей, такой как "Совет мира", не является правильным подходом к урегулированию ситуации в Газе.
"С одной стороны, мандат, касающийся исключительно Газы, не был в нем (уставе "Совета мира" по Газе - ред.) упомянут, с другой стороны - были такие элементы этого устава, которые, как бы сказать, противоречат Уставу ООН", - сказал Конфаврё на пресс-конференции.
Агентство Рейтер сообщало в понедельник со ссылкой на источник, близкий к французскому президенту Эммануэлю Макрону
, что Париж намерен отклонить приглашение присоединиться к "Совету мира" по Газе.
Президент США Дональд Трамп
во вторник заявил, что введет 200% пошлины на французское вино и шампанское и тогда Макрон все же согласится принять его приглашение в "Совет мира" по Газе.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг сообщила, что МИД работает над поручением Путина по изучению инициативы Трампа о создании "Совета мира" по Газе.