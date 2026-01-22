На Украины признали Любовь Успенскую угрозой нацбезопасности

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания включил российскую певицу Любовь Успенскую в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, сообщили в пресс-службе совета.
"На заседании 22 января Национальный совет включил российскую певицу Любовь Успенскую в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в материале на сайте нацсовета.
Как заявляют в нацсовете, Успенская поддерживает РФ, выступала с концертами в ДНР, ЛНР и Крыму, а также проводила мероприятия для российских военнослужащих. Кроме того, Успенская участвовала в инициативе по сбору средств на восстановление разрушенных украинскими боевиками объектов культурного наследия в Курской области. Все эти действия делают рожденную в Киеве 71-летнюю певицу угрозой украинскому государству.
В начале 2025 года центр противодействия дезинформации при СНБО Украины назвал "вирусную" российскую композицию "Сигма-бой" инструментом информационной войны Кремля. Осенью того же года представитель украинского языкового омбудсмена Игорь Спиридонов назвал Мультфильм "Маша и Медведь", рэперов Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом в РФ) и Дарью Зотееву (Инстасамка) угрозами национальной безопасности Украины.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ