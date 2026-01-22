Рейтинг@Mail.ru
На Украины признали Любовь Успенскую угрозой нацбезопасности
23:46 22.01.2026
На Украины признали Любовь Успенскую угрозой нацбезопасности
На Украины признали Любовь Успенскую угрозой нацбезопасности - РИА Новости, 22.01.2026
На Украины признали Любовь Успенскую угрозой нацбезопасности
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания включил российскую певицу Любовь Успенскую в список лиц, создающих угрозу национальной... РИА Новости, 22.01.2026
На Украины признали Любовь Успенскую угрозой нацбезопасности

Нацсовет Украины по телевещанию признал Любовь Успенскую угрозой нацбезопасности

Певица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Певица Любовь Успенская. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания включил российскую певицу Любовь Успенскую в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, сообщили в пресс-службе совета.
"На заседании 22 января Национальный совет включил российскую певицу Любовь Успенскую в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в материале на сайте нацсовета.
Лариса Ницой - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Раде назвали писательницу, призывавшую карать за русский язык, больной
16 января, 14:19
Как заявляют в нацсовете, Успенская поддерживает РФ, выступала с концертами в ДНР, ЛНР и Крыму, а также проводила мероприятия для российских военнослужащих. Кроме того, Успенская участвовала в инициативе по сбору средств на восстановление разрушенных украинскими боевиками объектов культурного наследия в Курской области. Все эти действия делают рожденную в Киеве 71-летнюю певицу угрозой украинскому государству.
В начале 2025 года центр противодействия дезинформации при СНБО Украины назвал "вирусную" российскую композицию "Сигма-бой" инструментом информационной войны Кремля. Осенью того же года представитель украинского языкового омбудсмена Игорь Спиридонов назвал Мультфильм "Маша и Медведь", рэперов Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом в РФ) и Дарью Зотееву (Инстасамка) угрозами национальной безопасности Украины.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
Лариса Ницой - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Украинская писательница предложила карать сограждан, говорящих по-русски
13 января, 15:27
 
Шоубиз Украина Россия Донецкая Народная Республика Любовь Успенская Совет национальной безопасности и обороны Украины Маша и Медведи Верховная Рада Украины
 
 
